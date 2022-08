Des enseignants flamands ont déjà quitté leur école francophone à cause de la modification du calendrier scolaire. Pas de panique, encore, à ce stade, mais les écoles d’immersion ont une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes.

2. RÉGIONS | Marche: une formation de libraire s’ouvre à l’IFAPME à la rentrée

L’IFAPME Luxembourg s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de cours, en l’occurrence une formation de libraire. Celle-ci sera proposée au Centre de Marloie à partir du lundi 26 septembre. Et ce en collaboration avec la librairie Livre’s.

3. CULTURE | Le retour des Solidarités à Namur: «On a l’impression d’organiser une première édition»

Après deux années plombées par le Covid (une mini-édition en version Nuits solidaires avait malgré tout été proposée l’an dernier), les Solidarités sont de retour ce week-end à la citadelle. Avec une affiche fournie (Benjamin Biolay, Clara Luciani, Gaëtan Roussel, Bernard Lavilliers pour ne citer qu’eux).

À la tête de l’organisation, on trouve celui qui dirige également le Cirque royal.

4. RÉGIONS | Décès de l’ancien magistrat Fernand Diskeuve

Dans une seule et même existence, on peut avoir été joueur de balle pelote et de tennis, juge d’instruction et magistrat de la cour d’appel, passionné de foot, enseignant à Namur ou en Tanzanie mais aussi dévoreur de bouquins et fin connaisseur du cyclisme.

Décédé lundi soir à l’âge de 88 ans, Fernand Diskeuve aura vécu toutes ces vies. Il aura avant tout marqué le monde judiciaire, à Dinant, Namur et Liège.

5. EDITO | De parfaits insouciants?

On ne peut attendre des femmes et des hommes politiques qu’ils résolvent tous les problèmes, qu’ils effacent l’ardoise et que l’on continue comme si de rien n’était.

Mais on attend d’eux qu’ils prennent des décisions pour alléger le quotidien. Oui, certaines ont déjà été prises et cela nous a déjà été répété. On peut répéter aussi que c’est et sera insuffisant.

Avec la rentrée politique qui s’annonce, les partis sortent de leur torpeur et ce n’est pas rassurant.

6. RÉGIONS | Deconinck (Warneton) reste une référence européenne en matière de pêche

I nstitution locale, Deconinck a pris le virage du numérique en conservant ses objectifs d’excellence pour le monde de la pêche. La société emploie désormais douze personnes.

7. RÉGIONS | Raymond Drisket a dirigé l’académie de police durant 9 ans

Le directeur de l’académie de police de Namur retourne sur le terrain. Bilan avec Raymond Drisket de près de 9 ans à la tête d’une école pas comme les autres. Et regard sur l’évolution d’un métier.

8. CULTURE | La grande valse de la rentrée télé en France

La télé fait également sa rentrée et les chaînes françaises vont connaître quelques bouleversements. Animateurs sur le départ, nouveaux profils, création d’émissions et anciens concepts remis au goût du jour… Petit guide de survie pour ne rien rater.

9. SPORT | Louis Vervaeke: «Remco n’est pas un leader qui veut décider de tout»

Il fait partie de la garde rapprochée de Remco Evenepoel. Il en est même un des maillons forts, puisqu’il partage la chambre du Brabançon. Louis Vervaeke se plie sans rechigner à cette besogne parfois ingrate. Depuis qu’il a rejoint Quick-Step Alpha Vinyl l’hiver passé, il sait ce qui l’attend. Ce, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’il roule pour un leader.

Ce mardi, il a pris le temps de dépeindre sa fonction et de décrire la relation qu’il entretient avec le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège.

SPORT | Avec Osher Davida, le secteur offensif du Standard doit passer à la vitesse supérieure

Osher Davida s’était fait remarquer avec les Espoirs israéliens, contre l’Allemagne. Âgé de 21 ans, le joueur est présenté comme un ailier rapide, qui devra amener l’efficacité recherchée par le Standard.