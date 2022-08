Nothomb: «Les mots ont le pouvoir qu’on leur donne»

Ici, le 31ede sa bibliographie, de son annuelle et métronomique contribution à la Littérature. Et justement, même si on ne peut tout de même pas parler de textes interchangeables d’année en année, on n’est finalement plus très surpris et c’est dommage. L’intrigue était prometteuse, pourtant. Une relation fusionnelle entre deux sœurs (en clin d’œil à la relation qu’on sait forte entre Amélie et sa sœur Juliette?), l’une terne et l’autre pétillante. Mais au fur et à mesure de la lecture, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un roman lui aussi finalement bien terne. Et c’est frustrant. A. Ber.