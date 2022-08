Faire du cheval une richesse wallonne

Spécialisé notamment dans la reproduction et l’optimisation de la locomotion des équidés, ce centre d’expertise aimerait se développer.

" Car il est nécessaire aujourd’hui de trouver notre place dans le rouage européen", justifie Didier Serteyn, l’administrateur délégué du site. La question sous-jacente, murmurée ce mardi aux oreilles du vice-Président régional et ministre wallon de l’Économie Willy Borsus, est de savoir " comment on trouve notre pièce à mettre dans ce puzzle européen. Comment on s’inscrit en fait dans la dynamique européenne", reformule encore l’administrateur délégué.

Expertise

Il faut dire que le secteur équin – c’est-à-dire qui touche à tout ce qui concerne le cheval – est un secteur "e xtrêmement important en Wallonie, admet Willy Borsus.On estime qu’il représente 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires".

Or, poursuit le vice-Président régional, " nous avons une véritable expertise dans le domaine".

Cette expertise, on la trouve notamment au niveau de la prévention et de la connaissance d’un certain nombre de maladies qui affectent les équidés.

Le centre de Mont-Le-Soie s’est également spécialisé dans la reproduction des chevaux belges et jouit d’une belle réputation à l’étranger.

Et si le cheval de trait ardennais demeure la race emblématique en Wallonie, c’est désormais vers le cheval de courses, le cheval sportif que les regards se tournent.

" On connaît nos cavaliers, leurs performances au niveau international, on l’a encore vu cet été", se réjouit d’ailleurs le vice-Président wallon, faisant référence à l’actualité de Jérôme Guéry.

Le cavalier namurois et son cheval Quel Homme de Hus ont décroché une médaille d’argent du concours individuel de saut d’obstacles au Mondial d’équitation.

Opportunité

" Mais on connaît aussi les performances de nos chevaux. Un certain nombre d’entre eux est d’ailleurs exporté à l’international", ajoute Willy Borsus.

" Le cheval belge possède en effet une excellente réputation", assure d’ailleurs Didier Serteyn. Lequel précise: " La Belgique se situe à la croisée des chemins. Elle a pu profiter du flair de certains éleveurs, qui sont allés chercher dans nos pays voisins ce qui se faisait de mieux. Le cheval belge, c’est donc un mélange des sangs". Et un mélange, donc, d’une qualité très recherchée à travers le monde.

D’ailleurs, aux yeux de l’administrateur délégué, le développement et la prospérité de la filière équine en Wallonie représentent une réelle opportunité, financière notamment, pour les parties prenantes du projet – dont la Région, qui doit prochainement décider de la prolongation ou non de la convention-cadre qui la lie au centre de Mont-Le-Soie. Et pour cause: la valeur d’un cheval de sport de bon niveau augmente avec l’âge de l’animal. " À 6 ans, il peut valoir de 20000 à 200000 euros en moyenne, voire 2 millions pour un cheval d’exception ". D’où l’intérêt pour les éleveurs d’offrir un accompagnement et un encadrement de qualité, tel qu’on les retrouve à Mont-Le-Soie et que le site souhaite continuer de développer.

Vitrine

" Mon objectif est que l’on puisse densifier en Région wallonne l’impact de toutes ces qualités d’élevage et scientifiques qui entourent et que l’on retrouve dans le monde du cheval", assure d’ailleurs Willy Borsus, lequel semble avoir entendu le message. Car le cheval élevé dans notre région, au final, " fait partie de l’image de la Wallonie à l’international".