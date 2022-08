Covid-19 et maladie mentale sont intimement liés

Le lien est double: la maladie mentale augmente le risque d’hospitalisation liée au Covid-19. Et par ailleurs, l’hospitalisation pour Covid-19 augmente le risque de développer une maladie mentale.

1. Le malade mental risque l’hospitalisation Covid

L’étude des Mutualités Libres montre que les personnes atteintes de problèmes de santé mentale ont un risque d’hospitalisation pour Covid-19 supérieur de 62%. " Les problèmes de santé mentale semblent être l’un des facteurs les plus significatifs, conclut l’étude.Après les problèmes de santé chroniques et le fait de disposer du statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM)."

Les personnes transplantées et sous immunosuppresseurs ont par exemple 4 fois plus de chances d’être infectées et hospitalisées que les autres. Chez les malades avec diabète insulino-dépendant le risque est deux fois plus élevé que la moyenne, de même que ceux qui souffrent de maladie rare ou d’insuffisance rénale chronique. Et le statut BIM augmente le risque de 81%.

Les résultats obtenus par les Mutualités Libres vont dans le même sens que les études internationales, qui montraient un risque accru de 65% d’infection au Covid-19 pour les personnes souffrant de maladies mentales.Pourquoi? Notamment à cause de l’altération des fonctions cognitives.Cela complique l’accès à l’information de la personne et son application des mesures d’hygiène et autres applications de conseils santé.

2. L’hospitalisation pour Covid-19 accroît le risque de maladie mentale

" Le risque est quatre fois plus élevé, c ’est statistiquement significatif" analyse Gungor Karakaya, expert économiste au service des études des Mutualités libres.Pour arriver à ce chiffre, les Mutualités Libres ont retenu les infections conduisant à une hospitalisation survenue jusqu’au 30 juin 2021, et le remboursement de médicament de type antidépresseur et antipsychotique, dans les six mois suivant le séjour à l’hôpital, ainsi que les hospitalisations en psychiatrie.

" On n’a pas de précision sur le type de trouble, indique M. Karakaya.Et nous passons peut-être à côté de cas, car il y a des traitements qui ne sont pas remboursés, pour lesquels nous ne disposons pas de données."

L’hospitalisation pour Covid-19 participe à un stress accru, entraînant des manifestations neuropsychiatriques.

Les études montrent en effet que les personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 sont à haut risque d’être confrontées soit à une exacerbation de troubles de santé mentale existants, soit de développer de nouveaux troubles de santé mentale comme la dépression majeure, les troubles anxieux ou le syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi? " Une des explications serait due au fait que le Covid-19 peut atteindre de nombreuses parties du corps et contribue à un stress mental accru" disent les Mutualités Libres, citant des études qui évoquent l’apparition de troubles psychotiques, troubles de l’humeur, de l’anxiété, ainsi que des troubles cognitifs, comme le délire.

" Nos résultats sont fort similaires aux études réalisées dans d’autres pays. Mais nous avons un large échantillon de deux millions de personnes, qui est particulièrement représentatif, et que peu d’autres ont."