Quels vaccins anti-Covid, à présent?

" L’idée actuelle est que s’il y a une nouvelle flambée de Covid, on soit prêts avec assez de vaccins qui ont un spectre un peu plus large. Ceux qui s’annoncent sont ce qu’on appelle des vaccins de rappel. On n’est pas dans de nouvelles technologies, mais dans des vaccins mieux adaptés aux souches circulantes", explique l’épidémiologiste Yves Coppieters."Mais on n’a pas trouvé un nouveau type de vaccin, plus universel, qui donnerait une meilleure protection en tout cas contre les contaminations, et une immunité qui ne soit pas limitée dans le temps, ce qui nous permettrait de revenir à une vie normale. C’est cela la grosse déception des vaccins."

Six seulement

Quelque 170 candidats-vaccins sont encore répertoriés par l’OMS, au 19 août, comme étant en"phase de développement"dans le monde. Le plus grand nombre (32%) sont des vaccins dits sous-unitaires, à "protéine recombinante", suivi des vaccins à ARN messager (22%). Les recherches sur les vaccins à "virus inactivé" ne représentent que 13%, et ceux à "vecteur viral" 12%.

Mais parmi tous ces candidats vaccins, l’Agence européenne du médicament (EMA) n’en a toujours approuvé que six. Les vaccins à vecteur viral d’AstraZeneca et de Janssen, que la prudence a contraint à ne plus utiliser en Belgique. Les deux premiers vaccins à ARN messager, le Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le Spikevax de Moderna, dont une nouvelle version ciblant les sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron vient d’être approuvée au Royaume-Uni. Elle devrait l’être à l’automne dans l’Union européenne, où l’examen d’un Pfizer adapté est également en cours.

4,2 milliards de doses

À ces quatre vaccins initiaux, se sont ajoutés le Nuvaxovid, vaccin à protéine recombinante de Novavax, et le vaccin à virus entier inactivé de la biotech franco-autrichienne Valneva, dont l’utilisation n’est préconisée qu’entre 18 et 50 ans.

Deux autres vaccins pourraient s’y ajouter avant la fin de cette année, pour lesquels l’EMA examine l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Ce sont le Vidprevtyn un vaccin à protéine recombinante développé par Sanofi-Pasteur, et le Skycovion, vaccin à nanoparticules du géant britannique GSK et du sud-coréen SK Chemicals.

Le vaccin chinois de Sinovac et le russe Sputnik V sont toujours en cours d’évaluation clinique par l’EMA, mais on voit mal, dans les circonstances actuelles, comment ce dernier pourrait venir dans nos pharmacies. S’y ajoute l’évaluation des données pour le vaccin bivalent de la firme espagnole Hipra, pour lequel la Commission européenne a lancé un marché pour 250 millions de doses. Au total des produits, quelque 4,2 milliards de doses ont été achetées dans le cadre de la stratégie européenne en matière de vaccins.

Un temps de retard

Un an et demi après les premières vaccinations anti-covid dans le monde (c’était en décembre 2020), la recherche semble marquer le pas, et on administre toujours les vaccins conçus pour la souche virale initiale."Ce que les vaccins nous ont appris, c’est que la technologie ARN messager a pu être développée rapidement et qu’elle est efficace", rassure le virologue Michel Goldman (ULB)."Pour les vaccins basés sur des technologies plus classiques, on se demande un peu ce qui se passe mais je crains que ce soit plus lent, en effet. Ce n’est pas si simple. Il faut démontrer à la fois leur sécurité et leur efficacité."

"Il y a aussi un espoir avec les vaccins naso-pharyngés, qui développent une immunité de Type IgA qui empêcherait une pénétration du virus dans les cellules, mais on en est toujours au stade du développement", rappelle aussi Yves Coppieters."Sinon, il est vrai qu’on n’a pas trouvé un vaccin fonctionnant sur l’ensemble des souches qui circulent, qui empêche la transmission du virus et qui confère une immunité à long terme. Sans cette immunité-là, on sera toujours dans une telle circulation virale à l’échelle mondiale, qu’on aura toujours un temps de retard sur l’évolution du virus."