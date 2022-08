C’est le cas à Yvoir, par exemple, où l’animal est source de dégâts dans les jardins, chaparde dans les poubelles et entre parfois dans les maisons.

" Il me semble que cela s’est un peu calmé cet été, indique l’échevin de l’Environnement Charles Pâquet.Mais depuis deux ans sa population a augmenté de façon exponentielle." À un point tel que le collège envisage de lancer un marché public pour recruter une entreprise qui pourrait éradiquer l’animal. Un vœu pieux? À l’échelle wallonne c’est en tout cas trop tard.

Début août, dans une réponse à une question parlementaire, la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (écolo) indiquait ainsi que " l’éradication n’est plus un objectif réaliste" et qu’il faudrait à l’avenir se contenter de réguler l’espèce afin de limiter ses dégâts.

Car si la présence du raton laveur était épisodiquement déjà signalée en Wallonie depuis 1986, cet animal classé dans les “espèces exotiques envahissantes” (EEE) est aujourd’hui bel et bien installé chez nous. On estime ainsi que la population de ce mammifère oscille entre 50000 et 75000 individus. Et il a même franchi la Meuse et n’est plus cantonné, comme ce fut longtemps le cas, à la province de Luxembourg. Même si c’est dans cette zone qu’il reste le plus présent, comme l’a démontré la prise de centaines d’individus dans des pièges pour sangliers installés dans cette zone lors de la période de peste porcine africaine.

C’est d’ailleurs sur base de cette expérience luxembourgeoise que la ministre Tellier a demandé à ses services d’élaborer un " plan de lutte détaillé". Mais avant de le mettre en œuvre, il faudra d’abord identifier " des zones prioritaires d’intervention, tenant compte de la présence d’espèces sensibles", dit la ministre.

Car si le raton laveur peut causer des désagréments dans les propriétés privées – surtout en période de reproduction lorsqu’il cherche de la nourriture pour les petits ou un endroit où mettre bas – c’est pour la biodiversité locale qu’il est le plus dangereux (voir ci-dessous). Un arrêté du Gouvernement wallon sur les EEE en passe d’être adopté va permettre l’opérationnalisation d’un plan de lutte, dit-on chez la ministre de l’Environnement. Encore temps pour qu’il soit efficace? " Il est illusoire de vouloir l’éliminer, dit Corentin Rousseau, biologiste au WWF.Mais même pour avoir une pression sur sa population, il faudra un effort constant."