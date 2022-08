Les pommes de terre n’ont pas aimé la sécheresse

En 2017, dernière année avant une série de trois étés très secs et un particulièrement humide en 2021, les rendements avaient même atteint 53 tonnes par hectare.

Manque d’eau

Cette année, même si les conditions ont été bonnes dans les semaines qui ont suivi la plantation, par la suite les pommes de terre ont manqué d’eau. Les premières récoltes montrent d’ailleurs un excès de matière sèche, note Pierre Lebrun.

" La situation pourra cependant être différente selon les sous-régions", ajoute-t-il. Les quelques dizaines de litres au m2 qui sont tombés ces derniers jours, surtout sur l’ouest du pays, feront du bien aux cultures et permettront peut-être de gagner quelques tonnes à l’hectare.

" Mais globalement, c’est quand même trop tard pour beaucoup de cultures où les plants sont déjà desséchés. Arriver à 40 tonnes par hectare cette année serait déjà un petit miracle."

Des variétés plus tardives pourraient-elles sauver la mise chez certains cultivateurs? Oui, à condition qu’il pleuve significativement. Ce qui n’est pas prévu à brève échéance. " Or, chaque jour qui passe sans pluie ce sont des champs en plus pour qui ce sera trop tard."

Si la variété de pommes de terre le permet, sans doute certains agriculteurs seront tentés de repousser le moment de la récolte. Qui n’est d’ailleurs pas idéale à réaliser lorsque le sol est trop sec.

Quel impact sur les prix?

Aujourd’hui, la demande en pommes de terre reste forte sur le marché. " Et comme la production est à la baisse partout en Europe, les prix seront corrects", note Pierre Lebrun. Entendez par là que les agriculteurs seront correctement payés pour leur production.

Et le consommateur? Dans la mesure où 60 à 65% de la production est vendue via des contrats fixés bien avant la saison, ce n’est pas la sécheresse de cet été qui impactera beaucoup le prix pour le consommateur. Mais, comme pour beaucoup d’autres bien de consommation, l’inflation a aussi atteint les pommes de terre depuis plusieurs mois. En cause, évidemment, le prix de l’énergie et donc celui des engrais, du transport ou encore des emballages. Autant d’éléments qui impactent fortement l’industrie de transformation à laquelle la majeure partie des 4 millions de tonnes de pommes de terre produites chaque année en Belgique est destinée.