Les nouveautés de la saison 11 du meilleur pâtissier: coups de cœur, qui battra Cyril et cuisine secrète

1.Lecasting

Il est composé de seize candidats issus de toute la France. Les plus jeunes sont Cléo (Montlignon) et Manon (Montpellier) et le plus âgé est Franklin, 76 ans (Paris). C’est le doyen toutes saisons confondues. Au niveau des profils, on trouve aussi bien une patineuse artistique (Manon) qu’une conductrice poids lourd (Alicia), une pharmacienne (Justine) ou un doctorant en finance (Nils). Lors de la première émission, deux candidats seront éliminés. Enfin, presque (lire plus bas).

2.Une Virtonnaise

Après Alexandre l’an dernier, qui est arrivé jusqu’en finale, c’est une Belge qui prend le relais pour représenter nos couleurs. Il s’agit d’Adelina, elle a 28 ans et est d’origine Albanaise. Cette Virtonnaise travaille comme responsable d’un magasin de vêtements à Mexy dans le département de Meurthe-et-Moselle, où elle vit actuellement."Depuis quelques années, on a de super-pâtissiers belges, ce qui n’était pas le cas tout au début, avance Cyril Lignac.C’est une super-fille, très à l’écoute et gentille, avec le petit accent qu’on aime bien."

3.Les épreuves

Elles auront des thèmes variés comme Hollywood, l’Espagne, les tableaux de Monnet, les 1001 Nuits ou encore Le retour à la ganache de pierre. Cela promet de belles réalisations créatives.

4.Unemaster class avec Cyril

Pour la 100eémission, Cyril Lignac va se confronter aux candidats dans une épreuve de haut vol: reproduire en temps réel son gâteau fétiche, un croque 100% noisettes."C’était sympa de faire un gâteau ensemble dans le rythme de professionnels. Cela a mis un peu de pression. Il fallait aller vite mais ils ont apprécié."Mercotte avoue qu’elle n’aurait pas pu faire cette épreuve."Je n’ai pas du tout l’esprit de compétition. Moi, je prends mon temps. Ce genre d’épreuve ne m’aurait donc pas du tout convenu."

5.Le coup de cœur du chef invité

Durant toute la saison, de nombreux chefs invités passeront par la célèbre tente blanche du Meilleur pâtissier: Nina Métayer, Glenn Viel, Piertre Hermé, Philippe Conticini, Thierry Marx, Christelle Brua, Anne Coruble… Chacun pourra attribuer un coup de cœur à un candidat."Le pâtissier qui aura obtenu cette distinction pourra ainsi être sauvé de l’élimination s’il est en danger, ou au contraire marquer des points supplémentaires s’il est en lice pour le tablier bleu",indique Jérémie Atlan, directeur du divertissement à BBC Studios.

6.Lacuisine secrète

On vous a gardé le meilleur pour la fin. À l’issue de l’émission classique, une nouvelle émission suivra: La cuisine secrète. Elle mettra aux prises deux candidats éliminés, un peu comme dans l’île secrète deKoh-Lanta. Pour les départager, ils tireront au sort une recette à réaliser parmi défis les plus improbables lancés par Cyril Lignac durant les 10 dernières années du concours. Ils seront jugés par Mercotte et Christophe Renou, Meilleur ouvrier de France. Le vainqueur final réintégrera le concours à un certain moment, tenu secret par la production. Au niveau de la logistique, il a fallu jouer serré, car les autres candidats n’ont jamais été au courant de cette nouveauté. Quant à Cyril Lignac, il a apprécié cette nouvelle règle. « Parfois on peut rater sa semaine et sortir du concours et ça donne une seconde chance. Et puis, cela crée un petit suspense et de piquant à la compétition. »