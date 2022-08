Le prince Gabriel à l’école militaire : un passage obligé ?

Gabriel a réussi le test d’entrées épreuves médicales, psychotechniques, sportives et académiques – en math, néerlandais et français. Il a suivi le même examen d’entrée que les autres candidats à l’ERM. "Il n’y a pas de passe-droit" dit l’historien historien Vincent Dujardin (UCLouvain), Il suivra les cours dans le rôle linguistique néerlandophone.

Une formation royale

Si Élisabeth est 1redans l’ordre de succession, le prince Gabriel est actuellement deuxième, tant que sa sœur n’a pas de descendance. " Le roi est chef des armées", dit Vincent Dujardin, qui rappelle que le roi Philippe est un général 4 étoiles. Seul le chef de la Défense et le chef de la maison militaire le sont aussi.

Le roi Philippe lui-même avait suivi une formation plus longue que ses enfants, de deux ans à l’École Royale Militaire, chez les paracommandos, suivi d’une formation d’un an en tant que pilote. " Avant que Philippe ait des enfants, le prince Amadeo, fils de la princesse Astrid(NDLR alors encore bien placé dans l’ordre succession au trône)avait lui aussi été à l’ERM."

Mais l’historien rappelle que tous les rois n’ont pas suivi ce parcours. " C’est Léopold Ierqui a créé l’ERM. Il voulait une armée digne de ce nom, qu’il a constituée au début de son règne dans un contexte de menace hollandaise persistante. Elle a été créée en suivant le modèle français."

Tous les rois n’ont pas fréquenté l’École Royale Militaire: " Léopold II n’est pas passé par là. Baudouin Ieret Albert II n’y ont pas été, à cause de la question royale. Par contre, Albert Ier, Léopold III et Philippe y ont été."

Pas obligatoire

En étant 2edans l’ordre de succession, Gabriel n’était pas obligé de suivre une formation militaire selon l’historien. " Mais en cas de drame, s’il devait monter sur le trône à la place de sa sœur, le passage par l’ERM lui confère une légitimité en tant que chef de l’armée."

La dimension du choix personnel a sans doute joué également. " L’armée a représenté de bons moments pour Philippe, et cela a été une expérience positive également pour Élisabeth. Il avait déjà assisté avec son père à des sauts en parachute au départ du nouvel airbus de la Défense. Et on voyait lors du 21 juillet dernier qu’il montrait un certain intérêt pour cela."