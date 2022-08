Hausse des vols d’avions privés en Belgique: comment le ministre Georges Gilkinet veut les limiter (infographie)

Si par" vols privés", il ne faut pas entendre que "jets privés" (cela englobe aussi par exemple les avions médicalisés affrétés pour les rapatriements), les chiffres restent particulièrement élevés. Ce week-end, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, s’est d’ailleurs fendu d’un post Facebook à ce sujet "Un vol en avion privé est en moyenne 14 fois plus polluant qu’un vol en avion de ligne classique et 50 fois plus polluant que le même trajet en train.Comment expliquer que l’automobiliste paie des accises sur son carburant à la pompe ou le citoyen sur son mazout ou son gaz mais que celles et ceux qui ont les moyens d’utiliser un avion privé sont exemptés de taxe sur le kérosène? Ce n’est juste ni sur le plan social, ni sur le plan climatique."

Cette sortie fait écho aux propos tenus en France par le responsable des Verts, Julien Bayou qui veut " bannir " les jets privés via une proposition de loi à l’automne. Samedi, le ministre français des Transports est également sorti sur le sujet, dans le Parisien. Clément Beaune s’est dit favorable à une " régulation " des vols en jets privé s. Pas de bannissement donc. Le sujet est sensible et est une affaire de gros sous, d’après France Info " le poids économique du secteur est trop important. Selon une ONG, un avion sur dix qui décolle depuis la France serait un jet privé."

Le ministre fédéral belge n’a évidemment pas manqué de relever ces deux sorties: " je suis plutôt rassuré de lire que beaucoup de réactions convergent, au-delà des familles politiques, pour dénoncer ce phénomène et prendre des mesures pour le limiter".

Deux fois plus de vols enregistrés en Flandre

En Belgique, sur base des données de la DGTA (la direction générale du Transport aérien) on constate que le recours a des vols privés est particulièrement développé en Flandre. Les aéroports d’Anvers, Courtrai et Ostende ont comptabilisé plus de 37 000 vols de janvier à mai 2022, contre un peu plus de 15 000 pour les deux aéroports wallons de Liège et Charleroi.

Un poids économique qui pourrait créer une tension communautaire ? "Ce qui m’importe, c’est moins de quel aéroport décollent ou atterrissent ces avions que leur effet dramatique sur le dérèglement climatique ainsi que le sentiment d’injustice vécu par les citoyens qui font des efforts pour le climat et subissent de plein fouet la pénurie énergétique actuelle", nous précise le ministre.

Porter le débat au niveau européen

Et c’est au niveau européen que Georges Gilkinet veut défendre le dossier : "La crise climatique et énergétique ne connaît pas les frontières des états ou à l’intérieur des états. Le débat est en train de murir un peu partout en Europe. La France, par exemple, évoque la question d’une taxation, voire d’une interdiction de ce genre de déplacement là où le train offre une alternative crédible. Je vais porter ce débat au niveau européen. C’est le niveau le plus efficace pour avoir les mêmes règles et plus d’impact. Et d’ailleurs, notre accord de Gouvernement prévoit que la Belgique plaidera pour de telles mesures européennes, ce qui est la moindre des choses pour l’accord de Gouvernement le plus vert de toute l’histoire."

Quelles solutions?

Le ministre évoque plusieurs pistes de solution. La suppression d’une fiscalité européenne "qui favorise un mode de déplacement par rapport à d’autres, surtout lorsqu’il s’agit d’un mode de déplacement aussi émetteur de CO2 que l’avion." Les investissements dans le rail, "qui est le mode de déplacement le plus respectueux dans l’environnement. Ce n’est pas pour rien que la Belgique va instaurer dans les prochains mois une subvention pour les trains de nuit."