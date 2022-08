Des petits qui ne manquent pas d’atouts

Du 25 au 28 août, 15€/jour. Infos: www.lessentiersdesartrisbart.be

À Liège, le dimanche 29 août, Jazz au Fil de l’Eau vous propose une promenade en bord de Meuse, entre la Boverie, L’Aquilone, La Péniche L’Armande, L’An Vert et les Chiroux, à la rencontre de petites formations jazz, du solo de Julien Tassin au trio de Nathalie Loriers en passant par le blues de Bai Kamara Jr et bien d’autres belles surprises dans des lieux intimes et originaux.

6€/concert; 8€/les 2 concerts à L’An Vert. Infos: Accueil – Rallye Jazz04 au fil de l’eau