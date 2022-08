L’Estonien remporte son deuxième rallye consécutif après son succès en Finlande et le 3e de l’année avec la Sardaigne. Il a devancé le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) de 5.0 secondes à l’issue de la 20e et dernière spéciale, la Power Stage, remportée par le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) qui inscrit 5 points de plus au championnat du monde.

Le Finlandais Esapekka Lappi (Toytoa Yaris) est 3e à 1:41.6.

Rovanperä était sorti de la route dès la première journée dans l’ES 2 vendredi. Neuville (Hyundai) a connu le même sort samedi, tout comme l’Irlandais Craig Breen (Ford Puma). Ces pilotes ont pu reprendre la route, mais avec une grosse pénalité sans plus pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire.

Thierry Neuville a pris la 3e place (3 points) dans l’ES20, la Power Stage, avec "des soucis de transmission, j’ai perdu temps. La boîte de vitesse passait de 2 en 4, mais la vitesse était là sur le week-end. La voiture était bien. On va dans la bonne direction, soyons positifs. Dommage que le résultat ne suit pas, pour l’équipe et les supporters", a confié le pilote belge.

Le Français Adrien Fourmaux (Ford Puma), alors 5e du Rallye, avait dû abandonner lors de l’ES19 qui a longtemps été interrompue.

Au classement des pilotes, Rovanperä devra patienter encore pour devenir le plus jeune champion du monde des rallyes. Il compte 203 points pour 131 à Tanak qui conforte sa 2e place devant Evans (116) et Neuville désormais 4e (106).

Le prochain rendez-vous est programmé du 8 au 11 septembre en Grèce avec le Rallye de l’Acropole.