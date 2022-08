WRC Ypres (Après ES19): Tänak à une spéciale de la victoire

Ott Tänak n'a pas flanché et a signé le scratch. Le pilote Hyundai s'est montré trois dixièmes plus rapide que Kalle Rovanpera (Toyota) et cinq dixièmes plus vite que son rival Elfyn Evans (Toyota). "Cette spéciale était très délicate avec beaucoup de déchets et de nombreuses surprises. J'ai eu une bonne spéciale - j'ai poussé, et c'est une bonne avance avec encore une spéciale à boucler", explique l'Estonien. Thierry Neuville a signé le sixième chrono avec 7,7 secondes de retard, derrière Craig Breen (Ford) et Esapekka Lappi (Toyota).

Avant la power stage, Tänak possède 7,2 secondes de bon sur Evans. Lappi complète le podium devant Solberg, désormais assuré de la 4ème place, et Takamoto Katsuta (Toyota).

Après ES18: Evans et Tänak continuent de s'observer

Le premier passage dans Kemmelberg n'a amené aucune nouvelle information. Elfyn Evans et Ott Tänak se sont neutralisés, le pilote Toyota signant le scratch mais ne reprenant que quatre dixièmes sur le pilote Hyundai. "J'étais un peu conservateur dans quelques portions délicates", souligne le Gallois. "On verra, c'était une spéciale propre mais je ne sais pas si ce sera néanmoins suffisant"

Nouveau baroud d'honneur pour Thierry Neuville (Hyundai) qui échoue à sept petits dixièmes d'Evans. Le quatrième homme, Kalle Rovanpera (Toyota), est à 3,6 secondes. Le Top 5 est complété par Craig Breen (Ford), à 5,4 secondes.

C'est un quasi statu quo puisque Evans a désormais 6,7 secondes de retard sur Tänak. Lappi est toujours accroché à la troisième place tandis que Adrien Fourmaux (Ford) possède 10 secondes de retard sur Oliver Solberg (Hyundai).

Après ES17: Scratch pour Evans qui grignote sur TänakLe Rallye d'Ypres 2022 est entré dans sa dernière ligne droite ce matin avec la première des quatre dernières spéciales. Dans Watou 1, c'est Elfyn Evans s'est montré le plus véloce. Le pilote Toyota, en lutte avec Ott Tänak (Hyundai) pour la victoire, a devancé son rival gallois pour 1,1 seconde. De quoi lui permettre de réduire légèrement son retard au classement cumulé. "Je me sentais plutôt bien. C'était assez glissant au début, mais sinon tout fonctionnait plutôt bien", avouait Evans.

Reparti en super-rallye après sa sortie d'hier, Thierry Neuville a réalisé le troisième chrono dans Watou. Le Saint-Vithois termine à un dixième de son équipier. Quatrième chrono pour Adrien Fourmaux (Ford), à 2,2 secondes d'Evans, devant Kalle Rovanpera (Toyota, + 5,0), Craig Breen (Ford, + 6,0), également reparti en super-rallye, et Takamoto Katsuta (Toyota, + 6,1). Oliver Solberg (Hyundai, + 6,2) est huitième devant Esapekka Lappi (Toyota, + 8,6).

Au classement cumulé, Evans revient donc à 7,1 secondes de Tänak. Troisième place pour Lappi, dans un no man's land, devant Solberg et Fourmaux séparés par moins de 10 secondes. Sixième place pour Takamoto Katsuta.