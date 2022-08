L’enjeu, c’est se faire remarquer sur les tables et les rayons des libraires, dans les médias et au final, auprès des lecteurs. Pour ça, il faut de bons livres. Les éditeurs belges n’en maquent pas. Mais surtout, il faut de gros moyens de promotion pour les faire connaître. Et là, c’est une autre affaire.

La stratégie? Décaler à l’automne. Chez OnLit, on placera les deux romans de cette rentrée en octobre."Les éditeurs parisiens ont des moyens sans commune mesure avec les nôtres,insiste Pierre de Mûelenaere.Et puis les libraires ont déjà une grosse charge de travail, avec en plus la rentrée scolaire et tous les manuels. Alors ça nous semble cohérent d’arriver en octobre.".

Chez M.E.O., il y aura deux romans le 6 septembre, deux en octobre, et encore un mi-octobre/début novembre.

Chez Weyrich, il y a bien des livres qui sortent en ce moment, pour"surfer sur la dynamique de la rentrée, prendre l’aspiration", dit Olivier Weyrich. Mais le plus gros, ce sera aussi pour octobre. "Septembre, c’est un bon mois, mais je préfère octobre. On attend que la vague soit passée, c’est plus facile pour exister".

Agenda serré

Si le gros des sorties se fait maintenant, c’est aussi pour coller à l’agenda des grands prix littéraires de l’automne: Goncourt, Femina, Renaudot… le meilleur ticket pour booster les ventes. Mais pour les petites maisons d’éditions belges, être repris dans la liste des sélectionnés des prix français relève de l’utopie

En Belgique, il y a le prix Rossel, certainement le plus important. Il était traditionnellement attribué en décembre, il est dorénavant avancé à octobre. Ou le Prix Première qui récompense les premiers romans."Mais pour le Prix Première, il faut un roman paru entre septembre et février, explique, Gérard Adam de M.E.O.Janvier, c’est aussi un mois compliqué, le mois d’août avec toutes les grosses publications françaises, c’est exclu… alors c’est difficile de ne pas publier en septembre et octobre."

Et puis, il n’y a pas non plus trente-six possibilités d’ici la fin de l’année sinon,"on se retrouve vite à Noël", complète Olivier Weyrich.

Les éditeurs belges parlent de "temporalité": en librairie, les livres en grand format ont une durée de vie très courte, à peine quelques mois. Une nouveauté chasse l’autre. Pour eux qui publient peu - 8 livres par an chez OnLit, 15 chez M.E.O., beaucoup plus chez Weyrich, plus généraliste – ils préfèrent passer plus de temps à accompagner chaque auteur. Pour, résument-ils tous les trois,"faire exister un livre".