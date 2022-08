Hortensias, azalées et rhododendrons

Ces trois plantes arbustives très fréquentes dans nos jardins ont très mal supporté les vagues de chaleur successives et la sécheresse. " En ce qui concerne les hortensias, il faut faire la distinction entre les différentes variétés. Les macrophylla qui s’épanouissent à l’ombre et demandent des arrosages fréquents ont énormément souffert. La plupart ont grillé sur pied. Pour cette variété, on ne peut plus faire grand-chose. Les hortensias paniculata supportent le soleil. Certains affichent déjà des fleurs complètement brunes. On peut les supprimer ou les laisser. Cela ne changera rien car la plante ne fleurira plus".

Azalées et rhododendrons ont souffert tout au long de cet été torride. "On peut les aider en les paillant avec des écorces de pin ce qui contribuera à limiter l’impact d’un prochain coup de chaleur".

Rosiers

Au plus fort de la canicule, certaines roses ont littéralement brûlé jusqu’à tomber en poussières. " Il faut retirer les fleurs fanées et les fruits qui apparaissent pour favoriser une nouvelle floraison pour autant que les conditions climatiques s’améliorent dans les prochains jours. Un apport d’engrais n’est pas utile".

Plantes grimpantes

Vos clématites font grise mine? À part couper les parties séchées et attendre le printemps, il n’y a rien à faire.Rayon grimpantes, Marc Knaepen recommande les bignones pas seulement pour leurs fleurs en forme de trompette du plus bel effet mais aussi parce que cette plante vigoureuse résiste aussi bien au froid qu’à la chaleur.

Pelouse

Cette étendue roussie est sans doute l’élément le plus déprimant du jardin. " Il faut absolument éviter de tondre même les parties encore vertes et plus hautes qui étaient moins exposées au soleil", recommande Marc Knaepen. Et si des parties ont été brûlées? " Une seule solution: retravailler le sol, apporter un peu de terreau et semer un gazon de regarnissage qui va germer très vite. Mais cette opération devra attendre car le sol est actuellement beaucoup trop sec. On peut semer ce type de gazon jusqu’au 15 ou 20 septembre".

L’apport d’engrais sur une pelouse brûlée est totalement déconseillé, cela ne ferait que la brûler encore un peu plus. " Celles qui sont encore en relativement bon état pourront bénéficier d’un apport d’engrais en septembre".

Au potager

Avec les fortes chaleurs, les insectes sortent très peu. La pollinisation n’a pas été très bonne. " On a constaté ce phénomène au niveau des aubergines, pas sur les tomates. La peau de ces dernières qui était exposée au soleil a brûlé. Ce phénomène n’a pas été observé sur les plants dont on n’avait pas taillé les gourmands, leur feuillage a protégé les fruits des rayons du soleil…"

Vu la sécheresse, il n’y a pas grand-chose à faire pour l’instant au jardin. " C’est la période de semis de mâche, des radis d’hiver, du persil… Mais il fait tellement sec qu’il vaut mieux attendre".