Le Real Madrid s'est largement imposé sur la pelouse du Celta Vigo 1-4 dans son match de la deuxième journée de La Liga. Un penalty de Karim Benzema (14e, 0-1), son premier but du championnat, et trois autres buts signés Modric (42e, 1-2), Vinicius (56e, 1-3) et Valverde (66e, 1-4), ont largement compensé le but égalisateur d'Aspas sur penalty (23e, 1-1).

Thibault Courtois a joué tout le match, alors qu'Eden Hazard est monté au jeu à la 83e en remplacement de Vinicius. Le capitaine des Diables Rouges a manqué la conversion du penalty qu'il avait provoqué à la 87e minute. Le Real est en tête du classement avec 6 points autant que le Betis et Osasuna.

Leicester, défait par Southampton à domicile, poursuit son mauvais début de saison

Les Belges de Premier League étaient en action, samedi après-midi, sur les pelouses à l'occasion de la 3e journée de championnat d'Angleterre. Timothy Castagne et Youri Tielemans se sont inclinés avec Leicester face à Southampton, 1-2, après avoir ouvert la marque.. Avec Timothy Castagne titulaire sur le flanc droit de la défense mais sans Youri Tielemans, sur le banc au départ et aligné à la 65e à la place de Perez (65e), les Foxes ont inscrit le premier but en deuxième période grâce à James Maddison (54e). Les Saints ont égalisé grâce à un but d'Adams (68e), qui s'est fendu d'un doublé un quart d'heure plus tard pour offrir la victoire aux siens (84e). Dennis Praet est resté sur le banc de Leicester.

Everton a également buté sur Nottingham Forest, n'obtenant que le point du partage 1-1. Amadou Onana, qui avait disputé une fin de rencontre convaincante face à Aston Villa la semaine dernière, a eu droit à plus d'une demi-heure de jeu pour les Toffees. Il a remplacé Davies à la 57e minute. Orel Mangala était quant à lui titulaire pour Forest, mais il a été remplacé quelques instants avant l'entrée au jeu d'Onana, par Yates (55e). Dans les dix dernières minutes, Johnson a inscrit le premier but de la rencontre pour Forest (82e), mais Gray lui a répondu peu avant la fin du temps réglementaire pour remettre les deux équipes à égalité (88e).

Au classement, Leicester connaît un début de saison difficile et figure parmi les relégables à la 18e place, avec un seul point. Everton, 16e, ne devance les Foxes qu'à la différence de but, tandis que Nottingham et Southampton se talonnent aux 11e et 12e places avec 4 points chacun.

Openda inscrit son premier but de la saison et Lens s'impose largement à Monaco

Lens qui avait privé Monaco d'une place en Ligue des champions en égalisant face aux hommes de Philippe Clement dans les ultimes minutes (2-2) a rejoué un mauvais tour aux Principautaires. Les Nordistes ont remporté une large victoire, 1-4, sur le terrain de Monaco dans la cadre de la 3e journée de Ligue 1. Loïs Openda, arrivé cet été de Vitesse, a marqué le premier but de la rencontre et son premier but en match officiel avec les Sang et Or dès le 7e minute (0-1). Machado lui a emboîté le pas une demi-heure plus tard (0-2, 38e) avant que Badiashile réduise l'écart peu avant le repos (1-2, 41e).

Le but monégasque n'a pas pour autant déstabilisé les Lensois, qui ont inscrit un nouveau but grâce à un penalty de Seko Fofana au retour des vestiaires (1-3, 54e). La tâche s'est encore compliquée à la 72e minute, lorsque Vanderson a écopé d'un deuxième carton jaune, laissant l'AS Monaco à dix. Philippe Clement s'est lui-même vu infliger un carton jaune dans la phase, avant que Said n'inflige un ultime coup de poignard aux Monégasques désormais en infériorité numérique (1-4, 78e).

Titulaire pour la troisième fois en trois matches, Loïs Openda s'était fait remplacer quelques instants plus tôt par Ganago (75e). Côté monégasque, Eliott Matazo a quant à lui connu sa première titularisation en championnat après avoir débuté les deux confrontations face au PSV en Ligue des Champions. Il a disputé toute la rencontre.

Au classement, Lens s'empare provisoirement de la tête avec 7 points. Monaco est 7e, à 3 longueurs des Sang et Or.

Dortmund, avec Thorgan Hazard mais sans Thomas Meunier, se fait déborder par Brême

Menant par deux buts après les réalisations à la 47e minute de Julian Brandt et à la 77e de Raphael Guerreiro, le Borussia Dortmund s'est fait battre par les promus du Werder Brême 2-3, samedi après-midi en match comptant pour la 3e journée de Bundesliga. La révolte du Werder a sonné à la 89e minute grâce à un but Buchanan. Dans le temps additionnel, Niklas Schmidt (90e+3) et Oliver Burke (90e+5) ont renversé les vice-champions d'Allemagne.

Les Diables Rouges Thomas Meunier et Thorgan Hazard ont débuté sur le banc au Signal Iduna Park. Hazard est monté à la 62e minute du côté des Borussen.

Dortmund compte 6 points et se retrouve 6e. Brême est 7e avec 5 points.

Hugo Siquet a obtenu les dix dernières minutes de temps de jeu réglementaire avec Fribourg lors de la victoire de son équipe 0 -1 sur le terrain du VfB Stuttgart. Vincenzo Grifo a marqué l'unique but du match dès la 11e minute. Fribourg grimpe au 4e rang avec 6 points. Stuttgart est 12e et ne possède que deux points.

Wolfsburg, avec Casteels et Bornauw, partage à domicile avec Schalke 04

Wolfsburg, avec Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels titulaires, n'est pas arrivé à prendre le dessus à domicile sur Schalke 04, samedi lors de la 3e journée de Bundesliga. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0. Une carte jaune a été donnée à Bornauw dès la 26e minute et son entraîneur a décidé de le remplacer à la mi-temps par Ridle Baku.

En fin de première période, les joueurs de Schalke 04 ont réclamé un penalty suite à un cafouillage dans la surface. Le VAR a mis fin aux discussions et l'arbitre a pris la décision de l'accorder. Le penalty a toutefois été manqué par Terodde dont l'envoi a été arrêté par Casteels (45e+3)

En deuxième mi-temps, Wolsfburg ne lâcha pas le ballon et Schalke essaya, tant bien que mal, de jouer la contre-attaque. À la 66e, Josuha Guilavogui marqua un sublime but pour Wolfsburg, mais il fut finalement refusé par l'arbitre après intervention du VAR. Schalke est ensuite arrivé à résister en défense et à prendre un point.

Les deux équipes occupent les 13e et 14e places provisoires du classement avec 2 unités en trois rencontres.

Victoire de Tottenham face à Wolverhampton et Dendoncker

Harry Kane rentre dans l'histoire de la Premier League avec son 185e but pour Tottenham samedi contre Wolverhampton en match de la 3e journée de championnat. Il détrône l'Argentin Agüero (184 buts avec Manchester City) et détient désormais le record de buts pour la même équipe dans le championnat anglais. Les Londoniens ont eu besoin de plus d'une heure pour réussir à faire céder les Wolves avec cette belle passe aérienne de Ivan Perisic au second poteau sur Kane. Cette victoire (1-0) fait monter, provisoirement, les Spurs à la première place du classement avec 7 points en attendant les autres matches du week-end.

Malheureusement pour Leander Dendoncker et son équipe, cette défaite ne permettra pas de changer la donne de ce début de championnat décevant. Le milieu de terrain est monté à la 58e en remplacement de Moutinho, mais n'a pas réussi à faire la différence. Wolverhampton recule au 18e rang du classement avec son unique point en trois matches

Brève apparition pour Albert Sambi Lokonga dans la victoire d'Arsenal à Bournemouth

Le chef d'orchestre des Gunners, Martin Odegaard, a donné le "la" en inscrivant un doublé dans le premier quart d'heure (5e et 11e). En seconde période, c'est le Français William Saliba qui a mis la cerise sur le gâteau en marquant le troisième but pour Arsenal (54e). Albert Sambi Lokonga, qui a vu son temps de jeu se raréifier en fin de saison dernière, est monté au jeu en fin de rencontre, à la 88e minute. Il était resté sur le banc lors de la 2e journée de championnat, et n'a disputé que le temps additionnel du déplacement à Crystal Palace il y a deux semaines. Arsenal connaît un début de saison idéal, avec 9 points sur 9, et occupe la tête du classement. Bournemouth est 14e avec 3 points.

Lukaku à la passe pour Martinez et l'Inter se défait facilement de la Spezia

Samedi soir, l'Inter s'est largement imposé, 3-0, face à La Spezia dans le cadre de la 2e journée de championnat d'Italie. Après avoir inscrit un but lors de la 1re journée de championnat, Romelu Lukaku s'est illustré en servant Lautaro Martinez de la tête pour que l'attaquant argentin ouvre le score d'une demi-volée (35e). Calhanoglu (52e) puis Correa (82e) y sont ensuite allés de leur propre but pour sceller le score final à 3-0. Romelu Lukaku a été remplacé à la 68e minute par Edin Dzeko.

Au classement, l’Inter est provisoirement en tête après avoir remporté deux victoires en autant de matches. La Spezia est 10e avec 3 points.