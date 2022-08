Jardin: des espèces et des pratiques adaptées aux aléas climatiques

Conseiller une espèce plutôt qu’une autre est un exercice délicat car une espèce peut très bien être résistante à la sécheresse mais être sensible à l’humidité du sol pendant l’hiver, aux gelées tardives que l’on a connues ces dernières années.

" Le changement climatique, ce sont des aléas qui peuvent aller dans tous les sens: à la fois le déficit et l’excès d’eau, des températures trop élevées et des gelées importantes et tardives au printemps…, explique Patrick du Jardin, professeur de botanique à la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech. La robustesse d’une plante, sa capacité à performer dans une variété de conditions sont des mécanismes que l’on comprend assez mal. Il n’y a pas de solution miracle!".

Qualité de l’enracinement

Pas de solution miracle mais il existe tout de même des pistes pour cultiver des espèces mieux adaptées aux incessants revirements climatiques.

" On peut souhaiter que les pépiniéristes privilégient une qualité d’enracinement. Celle-ci est déterminante pour la survie de la plante, elle dépend de la qualité du sol mais aussi des contenants. On ne réalise pas à quel point le système racinaire d’une plante élevée en pot est contraint au niveau de son développement. Cette pratique impose un stress important à la plante."

Autres éléments dont il faut tenir compte: l’importance de la qualité des sols au niveau de leur capacité de la rétention d’eau, des paillages, indispensables pour éviter l’évapo-transpiration excessive…

Le changement climatique pose à la fois la question du choix des espèces et celle des pratiques culturales.

" Ce n’est pas durable ni soutenable de continuer à semer n’importe quel gazon, à les arroser si nécessaire. Il y a des solutions génétiques y compris au niveau du choix des provenances des graminées. Certaines d’origine méditerranéenne ont des rythmes saisonniers adaptés à des étés plus chauds, plus secs, plus longs. Elles se comportent beaucoup mieux au moment de la reprise suite à un épisode de sécheresse. Il faut attendre des semenciers, des pépiniéristes qu’ils adaptent leur catalogue pour tenir compte des épisodes stressants que les plantes vont de plus en plus connaître".

Les plantes méditerranéennes que l’on devrait trouver prochainement en nombre dans les jardineries sont-elles adaptées à nos hivers humides?

" Oui car ce qui caractérise le climat méditerranéen, ce sont un hiver et un printemps humides, suivis d’une période de sécheresse".

Adaptations génétiques

Autre piste avancée par le responsable du jardin botanique de la faculté de Gembloux: la capacité d’une espèce à s’adapter génétiquement à son environnement.

" À l’intérieur d’une espèce donnée, vous pouvez avoir tout un gradient de comportements selon que cette même espèce se développe dans le pourtour méditerranéen ou dans les pays scandinaves.Une étude très concrète a été menée sur une graminée assez commune qui existe et en Méditerranéenne et en Norvège. Les chercheurs ont démontré qu’il y avait des adaptations génétiques: les individus collectés dans le bassin méditerranéen n’ont pas les mêmes propriétés en termes de rythme saisonnier que les graminées récoltées en Norvège.

Il y a notamment un phénomène que l’on appelle dormance estivale, c’est-à-dire les graminées installent une période de repos, elles jaunissent, donnent l’impression qu’elles sont mortes mais elles maintiennent un point de croissance à la base de la plante, produisent des sucs particuliers qui protègent ce point de croissance et permettent d’apporter l’énergie nécessaire à la reprise.Il y a des phénomènes physiologiques qui ont été sélectionnés par différentes provenances de plantes et qui en font des plantes plus adaptées que d’autres à des conditions de sécheresse."