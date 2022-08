L’homme de retour sur la Lune, pour l’exploiter?

Cette mission marquera le tout 1er vol du grand programme américain de retour sur la Lune, baptisé Artémis.

Artémis, plusieurs étapes

Artémis 1 se fera sans astronautes à bord, car son but est de tester la fusée et la capsule à son sommet, afin de s’assurer qu’elles pourront bien transporter un équipage en toute sécurité vers la Lune, dès 2024. " C’est surtout pour tester la fusée elle-même", explique Emmanuël Jehin, astrophysicien à l’ULiège et maître de recherches FNRS.

En 2024, la mission Artémis 2 emportera des astronautes jusqu’en orbite autour de la Lune, sans y atterrir. " C’est ce qu’on appelle le Lunar Gateway. C’est une station spatiale plus petite que la station spatiale internationale ISS, en orbite autour de la Lune, qui ne sera pas occupée de façon permanente. Elle sera occupée pour préparer l’établissement d’une base au pôle Sud de la Lune."

L’honneur de l’alunissage sera réservé à l’équipage d’Artémis 3, prévue au plus tôt en 2025. C’est un événement, car la dernière fois que des hommes se sont rendus sur la Lune remonte à Apollo 17, en 1972. " Il y aura une femme et un homme de couleur, dit Emmanuël Jehin. " C’est assez symbolique, parce que dans les missions Apollo, il n’y avait que des hommes, et quasiment que des militaires, à l’exception d’un géologue dans la dernière mission en 1972."

Pourquoi la Lune?

L’un des premiers intérêts selon Emmanuël Jehin, c’est de manifester sa puissance: " La Chine veut s’affirmer, et être sur la Lune avant les États-Unis, ce serait un fameux pied de nez. Les Russes également, même s’ils n’ont plus les moyens de le faire seuls. Ils visent une base lunaire en alliance avec la Chine."

La Lune est un lieu de ressources naturelles importantes pour le futur. Notamment les terres rares, c’est-à-dire des composants importants pour l’industrie de l’électronique, " comme le platine, le lanthane, le cadmium" dit M. Jehin. On parle aussi du néodyne, " un élément très important pour la fabrication d’aimants" dit La Pr Vinciane Debaye, géologue (ULB). " Il en faut plusieurs centaines de kg dans chaque éolienne."

La zone qui intéresse tous les pays: le pôle Sud de la Lune, car on y trouve de l’eau.

La spécialiste explique: " La Lune est plus riche que la Terre en platine, et comme elle est continuellement bombardée par des météorites, elle a potentiellement plus de métaux rares. Mais les coûts d’extractions et le transport sont trop chers pour que ça soit intéressant économiquement de ramener les ressources sur Terre, tant qu’il en reste."

Parmi les ressources de la Lune, Emmanuël Jehin cite aussi l’hélium-3: " La Lune a piégé l’hélium-3, amené par les vents solaires. Cet isotope que l’on ne trouve pas sur la Terre est important pou la fusion nucléaire, c’est à dire les réacteurs du futur. Actuellement, nous utilisons la fission, qui produit des déchets radioactifs, comme le plutonium. Il faut très peu d’hélium-3 pour produire des quantités d’énergie colossales, à titre d’exemple, l’équivalent d’1 kg peut permettre de produire l’énergie pour toute la Terre pour une journée. Les Chinois n’ont pas caché leur intérêt pour cette source d’énergie quasi inépuisable."

Mais Vinciane Debaye, spécialisée dans les météorites, impacts et retours d’échantillons sur la planète estime que l’hélium-3 ne serait pas destiné à revenir sur Terre, mais à fabriquer du carburant sur la Lune.

La Lune, porte vers Mars

Si une station doit être installée en orbite autour de la Lune et si on parle d’exploiter les ressources lunaires, c’est aussi parce que la Lune peut servir de base pour aller jusque Mars. Toutes les nations qui sont sur la balle regardent le même point: le pôle Sud. Pourquoi? " On y retrouve de la glace d’eau, H2O, piégée dans les cratères. Elle est vitale pour établir une base lunaire. Pour les astronautes, afin de se boire et se laver, mais aussi parce que H2O permet par électrolyse d’obtenir le carburant des fusées. » L’astrophysicien reconnaît que ça ressemble à de la science-fiction. " Ce sera plus facile de s’éclipser de la gravité de la Lune que celle de la Terre, mais ça reste très compliqué. Le passage par la Lune n’est pas tant à voir comme une étape de transit, mais comme un test de station en orbite, qui va devoir trouver une autonomie en eau, en électricité, et utiliser des énergies nouvelles pour faire redécoller les fusées. »