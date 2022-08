Cancer du sein: une mannequin de 30 ans raconte qu’un hôpital lui a refusé une mammographie en raison de son âge

"J’ai insisté pour faire une mammographie à deux reprises. Mais ils me l’ont refusé, disant que j’étais trop jeune pour avoir un cancer du sein." Ce retard de prise en charge lui a été délétère parce que sa tumeur a grossi. "Je le sentais fort, et ça devenait rouge" confie-t-elle à BeONDTV.

Un parcours de soins accéléré

Une fois l’alerte prise au sérieux, Philecia La’Bounty a dû passer une batterie d’examens, dont entre autres des ultrasons, une mammographie d’urgence, un PET Scan ou tomographie pour l’analyser des pieds à la tête. Au bout de trois jours, elle était diagnostiquée du stade 4 du cancer du sein. Le mal s’était propagé à ses poumons, ses ganglions lympathiques et à son sternum.

Six mois durant, elle a subi des chimiothérapies par intraveineuse. Depuis lors, elle suit des chimios orales qu’elle prend sur des cycles de cinq semaines. "Toutes les cinq à six semaines, je me sens comme un déchet", confie-t-elle à Insider.

Philecia La’Bounty affirme qu’un récent PET scan n’a plus montré de trace de maladie. Cela étant, elle sera probablement sous chimiothérapie pour la vie, de sorte à maintenir le cancer endormi. Aujourd’hui, elle fait de la prévention pour que les femmes de tout âge soient vigilantes et consultent au besoin.

En Belgique, la Fondation pour le cancer du sein révèle que 25% des cancers du sein peuvent survenir avant l’âge de 50 ans chez les femmes. En 2019, 194 femmes entre 31 et 40 ans l’ont contracté.