Bilan carbone des agriculteurs: une «corvée» informatique?

La politique agricole européenne s’est, bien entendu, emparée de la question. Entre 2014 et 2020, la Commission a alloué plus d’un quart du budget de la PAC à l’atténuation du changement climatique. Près de 100 milliards y ont été consacrés, avec au bout du compte"une faible incidence sur ces émissions", relevait la Cour des comptes européenne dans un rapport, l’an dernier.

«Un casse-tête»

Pour l’agriculteur, gérer ses émissions de gaz à effet de serre est un sacré casse-tête."On n’a pas eu assez de trois jours pour faire le bilan complet. J’étais d’accord pour consacrer beaucoup de temps à cela, mais la plupart des agriculteurs ne le feront pas", estime Thierry Masson. Son exploitation de Perwelz fait partie d’un groupe de huit fermes "pilotes", sélectionnées pour tester différents programmes informatiques permettant d’établir des bilans carbone. D’un côté il s’agit d’inventorier tous les postes "émetteurs", puis de mettre en balance ceux qui "capturent" du CO2, essentiellement dans les prairies, le couvert végétal et les sols.

Pour Thierry Masson,"oui, atteindre la neutralité est possible". "Avec le premier programme(Soil Capital, qui permet de rémunérer les efforts faits par l’agriculteur) , j’avais un résultat lamentable. Ils calculent le bilan carbone à l’hectare, sans tenir compte du rendement, mais moi j’ai du petit matériel, je consomme plus de diesel. On peut obtenir un meilleur bilan carbone sur des cultures de centaines d’hectares, où passent des machines plus larges. Mais en faisant le calcul au kilo produit, je me retrouve bien meilleur. Comme quoi avec les mêmes chiffres, et sur quoi on se base, on arrive à des scores différents. Il n’y a pas de norme internationale."

"L’Europe est en train de plancher sur une méthodologie commune qui devrait sortir en fin d’année, car à terme tous les agriculteurs devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ils auront des objectifs à atteindre, et les primes y seront liées. L’Europe compte sur l’agriculture pour être séquestratrice de CO2, et décarboner une partie de l’industrie", explique Sylvie Decaigny, agro-manager à la Raffinerie tirlemontoise, qui supervise le projet. Afin atteindre la neutralité carbone, les industriels doivent tenir compte du bilan de leurs fournisseurs. Pour la sucrerie, ce sont les cultivateurs de betteraves.

Tenir compte du terroir

"Toutes les entreprises ont les mêmes contraintes. Pour eux dresser leur bilan carbone, ils doivent connaître le nôtre", ajoute Thierry Masson. Les tests ont aussi été réalisés avec des logiciels plus locaux: Decide 2.0, accessible gratuitement et développé en partenariat avec l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC), ainsi qu’un programme provenant de la Scam, la coopérative agricole de la Meuse."Avec les programmes qui tiennent mieux compte du terroir, j’ai eu de meilleurs résultats", évalue l’agriculteur.

"Il est important de voir quel est le programme le mieux adapté à nos régions. Et il faudrait que ce soit moins complexe, pas une étude universitaire même si je comprends que pour pouvoir simplifier, il faut partir d’une base solide", poursuit Thierry Masson."Il y a donc encore des choses à améliorer, sinon la plupart des agriculteurs ne sauront pas rentrer dans ce qui est demandé. Mais ça permet d’avoir une ouverture d’esprit par rapport à ce qu’on nous dit de faire ou de ne pas faire. Par exemple le non-labour: je me rend compte qu’au niveau du carbone, cela n’a pas beaucoup d’efficacité. Tout dépend de ce que l’on cherche. Moi, humainement, ce que je privilégie, c’est la biodiversité.Mon objectif premier, c’est de favoriser la vie du sol."