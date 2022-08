Pierre Denis ne le cache pas: la pénurie de chauffeurs professionnels va fortement compliquer l’organisation des trajets scolaires dès la rentrée. Avec 400 circuits de transport scolaire à assurer en Wallonie, pour la société Keolis et sa filiale Satracom, dont Pierre Denis est respectivement directeur général adjoint et administrateur délégué, il y a de quoi s’arracher les cheveux au moment d’élaborer les plannings. Et difficile de trouver des candidats au métier.

On compte aujourd’hui en Belgique 11200 chauffeurs d’autobus et autocars actifs en Belgique. Mais rien qu’avec le cycle naturel de la profession (les départs à la retraite pour l’essentiel), le secteur doit en recruter 2000 chaque année. " Et cela va encore augmenter car la pyramide des âges n’est pas favorable", indique Patrick Westelinck.

Or, si le recrutement de chauffeurs n’est déjà pas aisé, c’est encore plus difficile pour le secteur du transport scolaire, ajoute l’administrateur délégué de la Fédération Belge des Exploitants d’Autobus et d’Autocars (FBAA).

" Conducteur de transport scolaire est un métier très spécifique, dit-il.Ce sont des horaires coupés, matin et soir, et pour 180 jours par an. On est un peu confronté au même problème que dans l’Horeca avec de moins en moins de personnes qui veulent travailler avec ce type d’horaires." La plupart des conducteurs qui travaillent dans le transport scolaire ont un contrat à temps partiel, couplé à une autre activité professionnelle. Or, la période Covid a perturbé cette mécanique, note-t-on à la FBAA. Lorsque l’activité du transport scolaire a été quasiment mise à l’arrêt, les conducteurs se sont concentrés sur leur autre activité et puis ne sont pas revenus.

Et puis il y a un facteur plus sociétal qui explique aussi cette pénurie, indique Pierre Denis: " L’ambiance est de moins en moins bonne dans les transports scolaires, il y a de plus en plus d’indiscipline et, souvent, les parents n’aident pas, dit-il.C’est un secteur où il y a pas mal de pensionnés qui font ça en activité accessoire et avant tout par plaisir. Mais à force de se faire engueuler, ils préfèrent arrêter."

En Wallonie, 24500 élèves dépendent chaque jour du transport scolaire pour les 950 circuits que le TEC confie à des entreprises privées. Tous auront-ils un chauffeur pour les conduire à l’école le 29 août? " Ce n’est pas facile de répondre à cette question, dit Patrick Westerlinck.Mais je sais que le TEC et le SPW Mobilité sont attentifs au problème."

En France, où il manque 7500 conducteurs pour assurer les circuits scolaires, le secteur a appelé au décalage des horaires d’entrée et de sortie des élèves selon les écoles afin de pouvoir assurer les transports avec moins de personnel.