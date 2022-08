Nafi Thiam heureuse mais fatiguée après son titre européen: «Je sens que mon corps est fâché contre moi»

La veille de son 28eanniversaire - qu’elle fête ce vendredi -, Nafissatou Thiam s’est donc offert un magnifique cadeau en gagnant l’or à l’heptathlon (total de 6628 points)."Je suis très contente et très fière, savourait la Namuroise au micro de la RTBF.J’étais de plus en plus fatiguée, on est seulement un mois après les Mondiaux, c’est peu. On a vu qu’il y avait beaucoup de fatigue et il y a d’ailleurs eu beaucoup d’abandons. J’ai su rester concentrée, j’ai fait du mieux que je pouvais et je suis heureuse de cette nouvelle médaille au bout du compte même si je sens que mon corps est fâché contre moi (sourire)."