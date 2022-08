Anne Lister (Suranne Jones, vue dansScott and Bailey etUnforgiven) est une propriétaire terrienne et industrielle est de retour à Hallifax, après avoir voyagé en France. Elle décide de redonner un coup de neuf à Shibden Hall, le domaine familial dont elle a hérité. Elle va donc se lancer dans l’exploitation d’une mine présente sur ses terres, ce qui occasionne de nombreux soucis avec certains hommes d’affaires locaux. Comme il lui faut de l’argent pour développer la mine, elle se décide de séduire Ann Walker (Sophie Rundle, vue dansPeaky Blinders), jeune et riche héritière à la santé fragile. Elles finissent par se marier.

La saison 2 démarre donc après le mariage d’Anne et Ann à York, qui devait rester secret. Le couple a l’intention de vivre dans la résidence familiale d’Anne à Shibden Hall, mais la fragile Ann est toujours sous la garde du Dr Belcombe (Michael Xavier).

Le déménagement n’est pas non plus bien accueilli par ses proches, car ils pensent qu’Anne essaie de l’éloigner de sa famille, ce qui entraîne des querelles.

Malgré tout, Anne pense à une lune de miel à Paris et est préoccupée par son nouveau mariage. Elle a aussi des soucis financiers à gérer."L’esprit d’entreprise d’Anne Lister effraie les habitants. autant que sa vie amoureuse non conventionnelle et, avec Halifax au bord de la révolution, son refus de faire profil bas devient provocateur et dangereux",indique la BBC.

Première lesbienne moderne

Récit puissant et série historique éblouissante écrite par Sally Wainwrigh – qui est aussi créditée comme réalisatrice et productrice –Gentleman Jack se base sur la véritable histoire d’Anne Lister, considérée comme la première lesbienne moderne. Elle a tout consigné dans un journal qu’elle a commencé à écrire en 1806, à l’âge de 15 ans. Il comporte vingt-quatre volumes, dont environ 15% sont rédigés de façon codée afin de masquer ses nombreuses aventures. Anne Lister était aussi une intellectuelle, curieuse de tout, passionnée de voyages et d’alpinisme. C’est d’ailleurs pour cette passion qu’elle est plus connue en France.

