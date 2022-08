À Tilff, dans la commune d’Esneux, Infrabel poursuit un vaste chantier de suppression de deux passages à niveaux. Ceux-ci sont situés sur la rue d’Angleur, l’un à proximité du boulevard de Colonster et l’autre près du chemin de Halage.

Si le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge a décidé de les faire disparaître, c’est parce qu’ils sont parmi les passages à niveau les plus accidentogènes du réseau.

2. RÉGIONS | Une Bio’Vallée du Piétrebais pour favoriser l’agriculture bio

L’Europe veut arriver à 25% de terres agricoles bio d’ici 2030. La Wallonie vise plus haut: 30%! Pour les atteindre, une initiative locale voit le jour autour du bassin-versant Grez-Incourt: la Bio’Vallée du Piétrebais. Le projet est porté par le collectif Au Grez des 4 Saisons, l’ASBL RIAL (Ruralité Incourt et Alentours) et la Fondation Générations.bio.

3. RÉGIONS | Télé-Accueil cherche des bénévoles: «Peu de volontaires dans la région»

Dans la province de Liège, c’est à Huy-Waremme qu’ils sont le moins de bénévoles à s’investir dans Télé-Accueil. L’association recherche des volontaires.

4. RÉGIONS | Un produit isolant innovant local avec de la paille de colza: voici le colz’iso

Cinq étudiants de la haute école Charlemagne de Huy ont représenté la Belgique à un concours européen à Tallin, en Estonie, en juillet dernier. S’ils n’ont pas gagné, ils ont toutefois intégré le VentureLab, l’incubateur liégeois d’étudiants entrepreneurs.

5. CULTURE | Richard Gotainer ramène sa phrase en septembre à Namur: «J’avais envie de m’étonner»

C’est un petit événement: après des années d’absence scénique, Richard Gotainer a décidé de remonter sur scène dans un spectacle totalement inédit, intitulé Gotainer ramène sa phrase.Avant de le jouer pendant plusieurs mois à Paris, c’est à Namur qu’il viendra le présenter, les 8 et 9 septembre prochains à La Nef.

Nous l’avons rencontré.

6. CULTURE | Anne-Marie Gaignard, cancre devenue pédagogue: «J’ai transformé la grammaire en conte de fées pour enfants et moi-même»

Connu pour ses dictionnaires et manuels, Le Robert publie sa toute première bande dessinée. Dessinée par le Loyersois Gao, Zazie "sans fautes" raconte des histoires-astuces. L’orthographe peut être gag! Celle par qui tout a commencé, c’est elle: Anne-Marie Gaignard, ancienne buse en orthographe qui s’est prise en main et a entraîné dans son sillage, son ouragan, des milliers d’élèves.

7. CULTURE | Metal Méan entre dans la légende

Ce week-end, le village de Méan fera une dernière fois le plein de "métalleux". La fin d’une sacrée aventure.

8. SPORT | Finale européenne et nouveau record de Belgique pour Julien Watrin

Comme il l’espérait, Julien Watrin disputera bien la finale du 400 m haies au championnat d’Europe d’athlétisme. Ce jeudi, l’athlète de l’AC Dampicourt a franchi le cap des demi-finales en s’offrant un nouveau record de Belgique (48.81 pour 48.90 précédemment). Troisième de la deuxième série, derrière le recordman du monde Warholm et le Français Vaillant, Julien Watrin s’est néanmoins qualifié en obtenant le premier temps des repêchés.

9. SPORT | Anderlecht face aux Young Boys en barrages de Conference League: au tour de Silva, 32 ans après Nilis

Peu de supporters doivent s’en souvenir, mais la qualification d’Anderlecht pour la première édition de la Ligue des champions est passée via le Wankdorfstadion de Berne. L’adversaire n’était pas les Young Boys, mais les voisins des Grasshoppers Zürich. Michel Verschueren avait parlé d’un match à 100 millions de francs belges, soit 2,5 millions d’euros. Avec un triplé, un homme avait mis les choses au point après le 1-1 à l’aller: Luc Nilis.

Trente-deux ans plus tard, l’enjeu n’est pas une place en Ligue des champions, mais en Conference League. La tension est toutefois tout aussi tangible au sein de la famille mauve.

10. SPORT | Les U23 de Charleroi ont découvert la Nationale 1: une première à deux visages

C’est sur une pelouse en très bon état – désormais entretenue par le Sporting de Charleroi à la suite d’un accord passé avec l’Olympic et la Ville – que l’équipe U23 a lancé son championnat de Nationale 1, ce mercredi soir à la Neuville sous le regard du staff de l’équipe A. Un peu de monde dans les tribunes latérales, une poignée de supporters derrière le but et quelques ébauches d’enseignements à retenir malgré ce partage au goût amer mais finalement chanceux vu la deuxième période.

