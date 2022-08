Que savez-vous des moustiques?

Objectif: repérer le moustique tigre dès son arrivée sur le territoire afin d’éviter qu’il ne s’installe durablement et ne transmette par piqûre interposée des maladies virales telles que la dengue, le chikungunya ou Zika.

" Pour qu’il puisse y avoir une transmission, le virus doit être présent sur le territoire (par exemple chez une personne infectée lors d’un voyage à l’étranger) tout comme les moustiques pouvant les transmettre. Le moustique qui a piqué une personne infectée doit ensuite piquer une autre personne, rappelle le Dr Tinne Lernout (Sciensano). Lerisque d’une transmission locale est donc encore très faible.Mais dans d’autres pays, comme la France ou l’Italie, des infections autochtones sont détectées régulièrement. Le plus important est donc d’avoir une information sur les lieux où on retrouve les moustiquestigres et une surveillance des infections chez les personnes, notamment au retour d’un voyage.".

Enquête en ligne

Dans un avenir relativement proche, des foyers sporadiques de maladies transmises par les moustiques pourraient toutefois se développer chez nous, et c’est en prévision de ceux-ci que Sciensano invite les Belges de plus de 18 ans à répondre à une enquête en ligne d’ici la fin octobre

Ce questionnaire fournira des informations précieuses sur la perception, les connaissances et les pratiques actuelles de la population en ce qui concerne les moustiques et les maladies qu’ils peuvent transmettre. Cette enquête permettra également aux autorités sanitaires de formuler des recommandations fondées sur les besoins en matière d’information et de communication.

" Il est bon de savoir qu’il existe des différences entre les différentes espèces de moustiques invasives ou exotiques, précise d’ores et déjà le Dr Tinne Lernout.Le moustique tigre est actif pendant la journée, avec un pic en fin d’après-midi et en début de soirée, et pique principalement à l’extérieur. Alors que les moustiques du genre anophèles (dont certaines espèces peuvent transmettre le paludisme) piquent au crépuscule et la nuit"

La meilleure prévention: éviter les piqûres

La meilleure mesure préventive consiste à éviter les piqûres de moustiques, rappelle le Dr Tinne Lernout. " Il est recommandé de porter des vêtements amples qui couvrent les bras et les jambes. Vous pouvez utiliser un insectifuge à base de 50% de DEET, par exemple.Pour se protéger des moustiques qui piquent la nuit, on peut les empêcher d’entrer dans la chambre en posant une moustiquaire aux fenêtres ou bien dormir sous une moustiquaire."

Les citoyens à la rescousse

Après le plan Memo + qui consiste depuis plusieurs années à passer au crible les lieux où le risque d’entrée d’espèces exotiques dans notre pays est le plus élevé, l’IMT a mis en place récemment avec Sciensano la plateforme citoyenne intitulée surveillance moustiques, via laquelle toute personne qui repère un moustique tigre peut le signaler.

" La plateforme a déjà montré son utilité, souligne Tinne Lernout.Une identification d’un moustique tigre a été suivie d’une investigation sur le terrain qui a conduit à la détection d’une autre sorte de moustique exotique, l’Aedes japonicus. D’autres signalements possibles sont en cours d’investigation."