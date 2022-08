Découverte d’un facteur génétique qui augmente le risque d’insuffisance rénale grave

Décrypter l’architecture génétique de l’IRC est crucial pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, visant à prévenir ou retarder la progression de la maladie. Jusqu’il y a peu, deux types de mutations (ou variants) génétiques avaient été identifiés au niveau du gène UMOD, connu pour son rôle dans les maladies du rein: d’une part, des mutations très rares mais ayant un impact sévère sur le rein et, de l’autre, des variants très fréquents mais ayant un impact à peine perceptible sur le rein.

Mutation intermédiaire: 10000 Belges concernés

Une découverte importante vient d’être réalisée par une équipe internationale menée par le Pr Olivier Devuyst (UCLouvain et Cliniques universitaires Saint-Luc) et le Dr Éric Olinger (Universités de Zurich et de Newcastle, Cliniques Saint-Luc). Les chercheurs ont identifié pour la première fois un troisième type de mutation génétique à effet intermédiaire dans le gène UMOD.

Cette mutation, prédite de longue date et qui a été détectée chez environ un individu sur 1000, multiplierait par quatre le risque d’insuffisance rénale terminale. En Belgique, cela pourrait concerner quelque 10000 personnes.

Chaque individu est porteur de 20000 gènes: pour les plus importants d’entre eux, les modifications que l’on peut identifier peuvent avoir des effets variables. " Chaque personne a des variations génétiques qui sont différentes. Tout le travail maintenant consiste à identifier des variations qui sont délétèreset pour lesquelles on pourrait agir sur les conséquences", explique le Pr Olivier Devuyst.

Un pas de plus vers la médecine de précision

Le Pr Olivier Devuyst de l’UCLouvain a codirigé l’équipe internationale de scientifiques qui a découvert la mutation génétique présente chez une personne sur 1000.

Cette avancée est un pas de plus vers la médecine de précision qui tente d’identifier des facteurs individuels indiquant le risque de développer certaines maladies. " L’idée est d’agir plus tôt pour prévenir les maladies, avance le Pr Devuyst. Dans ce cas précis, on pourrait imaginer détecter ce facteur génétique dans une population déjà à risque de développer une maladie du rein, par exemple les diabétiques ou bien les personnes souffrant d’hypertension. On pourrait essayer d’agir chez ces personnes en diminuant les conséquences de cette variation génétique, en ralentissant la progression de la maladie pour éviter ainsi la destruction complète des reins qui mène à la dialyse ou la transplantation. Mais on est encore loin de ce type de médecine, il y a notamment des questions éthiques à régler".

Banques de données génétiques et cliniques

Les chercheurs belges ont pu valider leur hypothèse concernant la troisième variation du gène UMOD en ayant accès à de grandes banques de données et en particulier UK Biobank qui réunit les données génétiques et cliniques de 500000 individus en bonne santé. " On a ainsi pu voir et identifier que ce facteur génétique, présent chez une personne pour 1000 environ était associé à un risque multiplié par quatrede développer une insuffisance rénale terminale".

Autre avancée: la méthode mise au point par l’équipe de scientifiques belges pour découvrir ce variant intermédiaire peut être appliquée pour toutes les maladies (cardiaques, neurologiques…), raison pour laquelle leur recherche a fait l’objet d’une publication dans la revue américaine PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences.