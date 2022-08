Plus cher le bio ? Une fausse image

" Le bio, c’est bien mais c’est cher." Cette croyance très répandue nuit fortement aux petites structures qui vendent des produits durables, bio, locaux et en vrac. Pourtant, ce n’est pas tout à fait vrai. " Les gens ont parfois l’image fausse de magasins bio et vrac très chers. Si on achète des produits transformés, ils seront en général un peu plus chers, reconnaît Sylvie Droulans, directrice de ConsomAction.Mais ils seront aussi plus qualitatifs et donc plus nutritifs. Il faudra en consommer en moins grande quantité." En revanche, les fruits et légumes, les noix, noisettes, sont en général moins chers dans les petites structures que dans les supermarchés.