Le commerce bio et en vrac vacille mais n’a pas dit son dernier mot

À cela, il faut ajouter les 81magasins bio qui, eux aussi, disposent souvent d’un rayon plus ou moins étendu de vrac. Soit 153points de vente en tout, en Wallonie et à Bruxelles. Sans oublier les autres modèles comme les coopératives qui ont, elles aussi, explosé ces dernières années. Au début de la crise Covid, tout s’est encore accéléré. Le changement des habitudes de consommation semblait bien lancé.

Mais, depuis un an, le ciel s’est assombri. Le secteur connaît un net recul. La preuve, 13 magasins de vrac ont mis la clé sous la porte en Wallonie en l’espace de trois mois.

" C’est lié à la crise générale et à la baisse du pouvoir d’achat, explique Sylvie Droulans, directrice de ConsomAction.On martèle à longueur de journée que les prix augmentent, que les factures d’énergie seront astronomiques, donc les gens ont peur. Et la première chose qu’on sacrifie en temps de crise, c’est l’alimentation."

Les magasins de la grande distribution connaissent d’ailleurs le même sort. Le secteur de l’alimentation connaît ainsi une baisse de 30% de son chiffre d’affaires. La différence, c’est que les supermarchés disposent de ressources économiques pour faire face à ce genre de coup dur.

De maigres réserves

" Les magasins bio et en vrac puisent dans leurs réserves depuis un an. Ce sont de petites structures, qui sont plus fragiles financièrement. Elles n’ont pas la trésorerie pour encaisser une telle baisse du chiffre d’affaires", détaille Sylvie Droulans. Qui ajoute que les magasins bio et en vrac pratiquent le juste prix. " Ils ne peuvent donc pas jouer sur la contraction et les volumes comme le font les grandes surfaces."

C’est ce que vit Cécile Husquet. Il y a bientôt trois ans elle a ouvert, à Thorembais-les-Béguines (Perwez, dans le Brabant wallon), So vrac, So good!, un magasin qui vend des produits en vrac, issus de producteurs locaux et bio. " Nous avons reçu un très chouette accueil à l’ouverture. Il n’y avait pas encore de magasin de ce type dans la région et l’engouement s’est poursuivi durant les premiers mois de Covid."

Ensuite, l’intérêt s’est estompé et a décliné de manière brutale l’été dernier, une période toujours plus creuse en raison des vacances. Mais ça n’a pas repris à la rentrée, et ça s’est aggravé avec la guerre en Ukraine. Depuis un an, Cécile puise donc dans ses réserves pour tenir.

Plus de stock et moins de clients

Au manque de clients s’ajoutent la hausse des prix des producteurs ainsi que la hausse du franco, le minimum de commande à atteindre pour bénéficier de la livraison. Cécile a donc dû faire des choix, réduire sa gamme de produits et commander ce qu’elle peut écouler car elle ne peut pas faire de stock indéfiniment. Cette situation compliquée, elle l’a expliquée à ses clients via la page Facebook de So vrac, So good!. " J’ai préféré la transparence. Je comprends l’attitude des clients qui craignent pour l’avenir mais je voulais leur expliquer ce qu’on vit." Une honnêteté payante car depuis, elle a vu le nombre de clients dans les allées de sa grange aménagée augmenter. " Certains ont marqué leur soutien, ça a permis de conscientiser et de voir revenir certaines personnes. J’ai, en tout cas, vu un chouette élan de solidarité."

Rien n’est gagné, évidemment, Cécile estimant avoir besoin de 150 passages hebdomadaires en plus, avec un panier moyen de 30 € pour redresser la barre. Pour elle, comme pour Sylvie Droulans de ConsomAction, l’envie de consommer de façon durable et locale est toujours là. Les responsables de magasins de vrac y croient encore, mais ils vont avoir besoin de soutien pour poursuivre leur aventure.