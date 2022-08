À Perwez, dans le Brabant wallon, l’association Regenacterre propose des alternatives aux modes culturaux conventionnels, sans pour autant se focaliser sur une transition vers un modèle bio.

La grande distribution semble de plus en plus s’intéresser à ce modèle. Carrefour va d’ailleurs verser 22903 € à Regenacterre suite à une action de promotion sur certains de ses produits dans le cadre de son Pacte pour la transition alimentaire.

Marie Bosquet, chef de projets chez Regenacterre, espère qu’un cadre puisse être défini au plus vite concernant l’agriculture regénérative. Car, sans cadre, " ça ralentit l’agro-industrie et la grande distribution qui s’interrogent sur ce qu’ils peuvent revendiquer, sur le cadre légal".

Avant de définir l’agriculture regénérative, il faut s’attarder sur l’agro-écologie, qui est"l’application de l’écologie à l’agriculture". La technique repose sur quelques principes: recycler les matières végétales, prendre soin du sol, éviter les pertes de ressources, amplifier les services rendus par la nature, favoriser la diversité des espèces et assurer aux agriculteurs une autonomie financière.

Quant à l’agriculture regénérative, elle repose sur l’agriculture de conservation des sols, applique tous les principes de l’agro-écologie avec un objectif de régénération des sols, adaptant les pratiques en fonction de l’état d’avancement du processus de transition de l’agriculteur.

75 agriculteurs membres

Autour de son projet, Regenacterre est ainsi parvenu à fédérer 75 membres, des agriculteurs exploitant en moyenne 70 hectares.

À la différence du bio, l’agriculture regénérative n’exclut pas les phytos pour des traitements ponctuels. Mais la diminution de la pulvérisation de produits phytos est la porte d’entrée vers cette transition. Avec un argument qui ne laisse aucun agriculteur insensible: la réduction des coûts de production. L’agriculture régénérative se distingue par deux points principaux: l’utilisation des phytos et la vie du sol en évitant le labour.

L’ASBL dispose ainsi de trois agronomes qui vont en ferme expliquer comment travailler autrement. L’objectif est d’ailleurs d’engager un quatrième agronome à court terme. " Notre raison d’être, c’était de répondre au conflit d’intérêts où les vendeurs de produits phytos sont les conseilleurs."

En s’accompagnant de Regenacterre, les agriculteurs devaient payer pour ce service de conseils, alors que ces conseils sont prodigués gratuitement par les commerciaux: " Ici, on est dans une démarche plus durable pour l’environnement et pour leur portefeuille."

Une académie où les profs sont les agriculteurs

L’ASBL a ainsi créé un réseau en Wallonie où les agriculteurs partagent leurs expériences et peuvent aussi bénéficier de matériel mis à disposition par l’association (semoir de semis direct, rouleau…). " On a créé une académie d’agriculture regénérative où les professeurs sont les agriculteurs qui cultivent eux-mêmes leurs terres." Le plus grand frein dans l’évolution des pratiques, " c’est le psychologique, car ils nous disent: “On a toujours fait ainsi.”Le changement fait peur…"

La réduction de la consommation de phytos est ainsi le premier pas vers d’autres techniques plus poussées. " On avance au rythme de chaque agriculteur. On reste sensible au rendement. Et c’est quand ils se sentent prêts à prendre plus de risques qu’on va avec eux vers les étapes suivantes." Car toutes les évolutions des processus culturaux ne permettent pas un " retour sur investissement" immédiatement visible.