Une bande de voleurs de voitures démantelée

"La bande est soupçonnée de plusieurs vols et tentatives de vols de voitures dans les arrondissements de Hal-Vilvorde, Charleroi et Nivelles, détaille une porte-parole du parquet.Les suspects louaient des voitures en France avant de se déplacer chez nous. Ils ciblaient les marques Toyota, Peugeot et Citroën. Les véhicules volés étaient acheminés au camp de base du clan, à Ittre, avant d’être répartis ailleurs."