" Cette année risque en effet d’être exceptionnelle à deux titres, indique Antoine Rabatel, glaciologue à l’Université Grenoble-Alpes.D’abord l’accumulation de neige l’hiver dernier a été inférieure à la moyenne climatique. Ensuite, on va sans doute avoir une fonte de la glace bien plus importante."

Les deux phénomènes sont d’ailleurs liés. Car c’est la couche de neige hivernale qui fond en première partie d’été, épargnant les rayons du soleil à la glace pendant plusieurs semaines. Mais avec, selon l’altitude, un déficit de neige de 20 à 30%, la glace est exposée avec un mois d’avance au moins. " En outre, mai, juin et juillet ont été très chauds, indique Antoine Rabatel.C’est encore le cas en août et nous avons eu très peu de précipitations." De la pluie, et parfois même de la neige en altitude, qui permettent habituellement de ralentir la fonte des glaciers durant l’été.

" Avec l’allongement de la saison de fonte et l’intensification de cette fonte en été, nous aurons donc des pertes de masse importantes au niveau des glaciers", analyse le glaciologue.

Un phénomène qui, s’il est particulièrement aigu cette année, s’inscrit dans une tendance multidécennale " où on bat des records d’année en année".

Cette année exceptionnelle a-t-elle marqué les esprits dans la région et peut-elle accélérer la prise de conscience de l’urgence climatique? Marqué les esprits sans doute. Mais la prise de conscience est là depuis au moins 30 ans dans la région, dit Antoine Rabatel. " Les gens ont constaté une grosse différence ces dernières décennies, même les plus jeunes voient que le paysage change."

Une modification significative de la montagne et en particulier des glaciers qui n’est pas près de s’arrêter.

" Si l’accord de Paris, qui prévoit de limiter la hausse des températures à 2 degrés, est respecté, on pourrait garder 40 à 50% des glaciers qui existent aujourd’hui, indique Frank Pattyn, glaciologue de l’Université Libre de Bruxelles.Mais avec les promesses actuelles des États concernant leurs réductions de gaz à effet de serre, on est plutôt sur une élévation de 3 à 6 degrés. Alors, ce sont 80% des glaciers qui pourraient disparaître d’ici la fin du siècle."