En apparence, nulle panique à l’horizon ; le SPF Santé publique comme les Régions ont assuré le coup jusque-là, parvenant à stocker, puis à dispatcher, les millions de précieuses doses dans le centres de vaccination aux quatre coins du pays, le tout dans des conditions de conservation exigeantes et sans rencontrer de turbulences majeures,

Ce coup-ci, il pourrait en être autrement. Motivé par des raisons budgétaires, le fédéral a changé de prestataire en matière de stockage et de distribution de vaccins anti-Covid. Exit l’entreprise belgo-belge Medista, place au groupe français Movianto, qui opère déjà au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Aller vite

Le début de la campagne approchant, le fédéral souhaite naturellement aller vite. L’encre de la signature du contrat à peine sèche, le nouveau partenaire du SPF Santé publique a donc été présenté aux différentes Régions cette semaine, celles-ci étant bientôt amenées à collaborer avec Movianto. Mais il apparaît que le nouveau prestataire pourrait ne pas être totalement prêt début septembre."Il semble qu’ils n’ont appris qu’ils avaient remporté l’appel d’offres que depuis quelques jours, et donc maintenant ils doivent investir dans du matériel, du personnel, un système informatique, etc.", note cet interlocuteur impliqué dans la logistique vaccinale du côté des Régions. Qui s’étonne également que certaines certifications nécessaires pour stocker en particulier les vaccins de Pfizer (près de cinq millions de doses en Belgique), manquent encore à l’entreprise.

Relations glaciales

En date du 12 août, Movianto ne disposait effectivement pas de la certification attestant de sa capacité à stocker des vaccins jusqu’à - 80 degrés, d’après la dernière mise à jour consultable sur EudraGMDP, la base de données compilant ces certifications délivrées par les agences de santé européenne. Dans le cas de la Belgique, c’est l’AFMPS qui se charge de délivrer le précieux certificat. "Une autorisation n’est requise que lorsque les activités commencent réellement", tempère l’agence du médicament belge, ce qui suggère que Movianto sera parée à opérer début septembre."Movianto se conforme aux exigences et aux délais de l’appel d’offres et est heureux de commencer tous les travaux de préparation et de mise en œuvre", commente pour sa part l’entreprise, contactée parL’Avenir.

Du côté du fédéral, c’est silence radio. À bonne source, il se murmure toutefois que l’on réfléchit à une transition par étapes en vue d’impliquer petit à petit Movianto dans ce lourd ballet logistique. Avec, en ligne de mire, l’arrivée prochaine des prochains vaccins de Pfizer ciblant les sous-variants d’Omicron, et qui devraient etre autorisés à l’automne. D’après les échos glanés parl’Avenir,les Régions ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas changer leurs habitudes en plein milieu de la campagne de vaccination. Ce qui pourrait forcer le fédéral à continuer à faire appel à son ancien prestataire, avec qui les relations sont - naturellement - plus que glaciales...

Vacciner à l’automne pour anticiper l’hiver

Si les indicateurs sont actuellement en baisse en cette fin d’été (lire ci-dessus), les mauvais souvenirs de pics épidémiques lors de l’hiver 2021-2022, alors même que la population était en grande partie vaccinée sont encore bien vivaces.

À l’époque, près d’un millier de personnes avaient été admises en soins intensifs début décembre, pour un maximum de plus de 3700 personnes hospitalisées. Lancée début décembre également, la campagne pour une troisième dose (booster) a certainement permis de limiter la casse dans les mois qui ont suivi : malgré de nouveaux "pics" en février puis en avril, qui ont vu entre 4 et 5000 personnes être hospitalisées, le nombre de patients admis en soins intensifs a continué de chuter, malgré un rebond en février dernier (l’incidence sur les décès avait toutefois été moindre, il y eut bien un pic journalier de 66 décès début février, avant que la courbe ne décroisse pour atteindre quelques décès par jour courant juin).

Couvert pour l’hiver

Aussi, c’est peu dire que l’arrivée prochaine de nouveaux vaccins destinés à contrer les sous-variants du virus peut faire la différence, si toutefois ceux-ci sont homologués dans les temps."L’autorisation de mise sur le marché par l’EMA des vaccins de Pfizer et Moderna adaptés au variant Omicron est attendue au plus tard début septembre", estimait début juillet le SPF Santé publique, qui insistait alors sur l’importance de cette campagne automnale, en vue"de se protéger contre une potentielle vague d’infections au cours de l’hiver prochain."

Et si les nouveaux vaccins n’arrivaient pas à temps, et"que des signaux en août indiquaient que l’approbation de l’EMA (NDLR : l’agence du médicament européenne) et/ou les livraisons seront retardées, la campagne de vaccination serait lancée en septembre avec les vaccins ARNm originaux. Ceux-ci offrent encore toujours une très bonne protection contre les COVID-19 sévères, en ce compris contre le variant Omicron", avait précisé le SPF.