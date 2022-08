Ambiance tendue dans les aéroports suite à une circulaire qui impose une réduction des équipes de police

Ce jeudi, la CGSP-Admi faisait d’ailleurs planer la menace d’une action de grève. Fâcheux en cette période de vacances.

L’ultimatum posé par le syndicat a toutefois écarté cette menace pour l’instant. Une réunion avec les quatre représentations syndicales au sein du comité supérieur de concertation est prévue mardi après-midi. Et une concertation, c’est justement ce que réclame la CGSP-Admi.

Pour parler de quoi? De l’annulation de cette directive qui impose une réduction de personnel alors que, rappelle la CGSP, aucune présentation du plan des restrictions budgétaires et des implications pour l’organisation et le personnel n’a été faite; une analyse de risques par aéroport en lien avec ces restrictions n’a pas eu lieu; aucune évaluation n’a encore été réalisée par l’OCAM.

"On est à l’aube du procès des attentats de Bruxelles et on décide de restrictions budgétaires sans concertation. Ça me pose un gros, gros souci, indique Eddy Quaino, mandataire permanent CGSP-Admi. Moins de personnel, c’est moins de sécurité. Et ça, on ne peut pas l’accepter."

Concrètement, explique le syndicaliste à titre d’exemple, on passerait de 5 à 3 agents à l’aéroport de Bierset. Et la réduction prévue à celui d’Ostende est du même ordre.

Brussels Airport et Charleroi? "Là, la direction s’est rendu compte que ce n’était pas possible d’appliquer une réduction des équipes parce que le déficit est tellement grand qu’on ne peut pas encore réduire."

Rien qu’à l’aéroport national, il manque entre 130 et 150 équivalents temps-plein par rapport au cadre prévu. Et à l’aéroport de Charleroi, vu son développement, il faudrait 70 agents et on n’y est pas non plus, selon le syndicaliste.

"La semaine dernière, ils auraient dû être 12 agents pour les contrôles et ils n’étaient que 6. Ce déficit de personnel est grave pour la sécurité."

Outre cette directive qui imposerait de réduire les équipes sur le terrain, les syndicats craignent d’autres mesures. Faute de concertation jusqu’à présent, ils ignorent lesquelles.

"Mais des bruits de couloirs la volonté de limiter les quotas d’inconvénients (NDLR: heures supplémentaires, heures de week-end et de nuit)."

Faire moins d’heures avec moins de personnel, une quadrature du cercle qui risque de crisper au sein du personnel. Et si le risque d’une action dans les aéroports est écarté pour l’instant, il n’est pas exclu qu’il réapparaisse en fonction du résultat de la concertation prévue mardi.