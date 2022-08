Entre récolte et nouveaux semis, les agriculteurs vont réaliser des intercultures et semer les Cipan (cultures intermédiaires pièges à nitrate) ou les cultures dérobées destinées à être récoltée. Le problème actuel, c’est qu’aucune semence ne démarrera avec le faible taux d’humidité dans le sol et la pluviosité au plus bas. Ces cultures sont obligatoires dans le cadre de la directive Nitrate dont l’objectif est de lutter contre la contamination des eaux par les nitrates d’origine agricole.

Semis en interculture reporté

La sécheresse imposant un report de ces semis, ce sont ceux des céréales d’hiver qui vont en subir les conséquences."Les couverts Cipan, on doit les implanter pour le 15 septembre et les couverts SIE (culture dérobée) pour le 30 septembre, explique Aurélie Noiset au centre d’étude de la FWA.Les agriculteurs peuvent les labourer pour le 15 novembre ou trois mois après leur implantation pour les SIE."

La FWA a ainsi demandé au ministre Borsus de raccourcir la période à deux mois afin d’éviter de semer dans des conditions trop sèches.

Le syndicat agricole a également proposé que la culture dérobée puisse être considérée comme culture principale en 2023. " On pourrait la conserver comme prairie temporaire et permettre de reconstituer un stock de fourrage."

Dans un contexte particulièrement difficile au niveau du fourrage, des solutions doivent être trouvées. L’herbe des pâturages se faisant de plus en plus rare, " il faut favoriser la production de fourrage. Des producteurs doivent déjà aller nourrir en prairie ou ont rentré leurs animaux."

Quelle capacité de reprise des pâturages?

Derrière, il faudra voir quelle sera la capacité de reprise de l’herbe et des pâturages. Tout est cuit, cramé. Mais ce n’est pas pour autant que les prairies ne reverdiront pas une fois les pluies tombées. Plusieurs conditions sont nécessaires à une bonne reprise de la végétation, analyse Éric Froidmont au CRA-W. " Il ne faut pas pâturer trop ras. Plus on va avoir une pression importante sur la prairie avec beaucoup d’animaux, moins il y aura de feuilles, la photosynthèse sera réduite et la capacité de reprise aussi."

Avec cet ensoleillement, on comprend mieux que les zones d’ombre sont importantes. Tant pour le bétail que pour les pâturages qui souffrent moins. " Il faut mettre plus de légumineuses dans les prairies car elles résistent mieux aux sécheresses."

Les prairies temporaires semblent aussi plus résistantes parce qu’elles présentent plusieurs variétés dans leur composition végétale " alors qu’une prairie permanente, c’est plus ras et plus sec." L’expert ne désespère pas de voir l’herbe reverdir les pâturages: " un cycle d’herbe, c’est 3 à 4 semaines. Ça reprendra d’autant plus vite qu’elle est moins rase."