La centrale nucléaire de Zaporijjia, enjeu énergétique sous tension

Nouveau bombardement

Le contexte est plus que jamais brûlant: dans la journée de jeudi, peu avant la réunion, la centrale essuyait un nouveau bombardement, sans toutefois provoquer de contamination alentour. Comme c’est le cas depuis le début de la guerre, Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité de ces bombardements.

C’est que la centrale de Zaporijjia, occupée par la Russie depuis le 4 mars, est au centre de combats sous haute tension. Plus encore que l’argent, l’énergie est certainement le nerf le plus sensible de la guerre, et ni l’Ukraine, ni la Russie, ne semblent disposés à laisser filer le magot énergétique que représente cette centrale, la plus grande d’Europe, pourvoyeuse (avant la guerre) d’environ un cinquième des besoins électriques ukrainiens.

Pour l’heure,"même sous contrôle russe, Zapprojjia est toujours connectée au réseau ukrainien", note ainsi Hamid Aït Abderrhamid, directeur général adjoint du Centre d’Etude de l’Énergie nucléaire belge, à Mol. Celui-ci estime qu’il est techniquement possible que les Russes parviennent à basculer l’électricité produite par la centrale vers la Crimée, territoire annexé par la Russie depuis 2014.

C’est aussi ce que redoute Energoatom, l’opérateur ukrainien dépossédé de la centrale (bien que son personnel continue d’y travailler), alertant sur le danger que représenterait un tel "switch" énergétique de la part de la Russie en matière de sûreté nucléaire.

Les Russes prêts à tout?

Pour rediriger l’électricité vers la Crimée, les Russes semblent déterminés à couper la centrale du réseau ukrainien, quitte à la maintenir sous tension grâce aux générateurs diesel sur place – ceux-ci permettent de continuer à refroidir les réacteurs en cas de problème externe. Mais certaines lignes endommagées ont depuis pu être restaurées, rassérénant quelque peu l’AIEA."L’Ukraine a informé l’AIEA de la restauration d’une ligne électrique qui peut être utilisée pour alimenter [la centrale] en électricité à partir d’une centrale thermique voisine si nécessaire", a ainsi fait savoir l’agence par voie de communiqué mercredi, rappelant que"la nécessité d’une alimentation électrique hors site sécurisée à partir du réseau fait partie des sept piliers indispensables de la sûreté et de la sécurité nucléaires."

De son côté, Energatom est convaincu que la Russie est prête à tout pour conserver le contrôle de la centrale:"Nous avons miné tous les objets importants de la centrale nucléaire […] L’ennemi sait que la station sera soit russe, soit à personne", aurait déclaré le général en charge de la garnison militaire stationnée à Zaporijjia (cité par l’opérateur). Des informations confirmées par un représentant du ministère de l’Intérieur et des Communications russes.