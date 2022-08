Cette campagne vise les groupes cibles, plus exposés à la maladie : les hommes ayant des rapports homosexuels, qui sont séropositifs ou sous thérapie VIH-Prep et qui ont eu au moins deux MST au cours de l’année écoulée, ainsi que les travailleurs du sexe masculins et transgenres. Les organisations qui travaillent régulièrement avec ces groupes cibles sont associées à la campagne et seront chargées de l’envoi des invitations à se faire vacciner dans les centres de référence SIDA.

Les personnes qui sont éligibles à la vaccination mais n’auront pas été invitées pourront contacter un des 12 centres de référence, a précisé Frank Vandenbroucke. Un arrêté royal publié ce mercredi permet aussi, dès ce jeudi, à quatre organisations en lien avec les travailleurs du sexe d’organiser la vaccination. Il s’agit de Ghapro, Pasop, Alias et Espace P.

" Dans la mesure où il s’agit de groupes cibles qui ne sont pas toujours faciles à contacter, il est probable que la campagne ne sera pas finalisée fin de la semaine prochaine", note le ministre. Car si une partie de la communauté homosexuelle et des travailleurs du sexe ont clairement réclamé une vaccination, une partie de cette population (SDF, sans-papiers,…) est plus difficilement joignable.

les personnes ayant eu un contact à haut risque, celles qui ont eu un contact à très haut risque (ex.: un contact sexuel), les personnes atteintes de troubles immunitaires graves et présentant un risque élevé d’infection, le personnel de laboratoire manipulant les cultures virales, sont aussi concernés par cette campagne de vaccination.

Plus de 500 infections, pas de décès

Si la vaccination est priorisée pour les groupes cibles c’est parce que c’est très majoritairement au sein de ceux-ci que la maladie circule. Et l’ambition est de " réduire au maximum la propagation du virus", a expliqué le ministre de la Santé. Précisant qu’actuellement, 300 à 400 personnes ont été vaccinées en Belgique.

Au début de l’épidémie, la Belgique a pu acheter 200 doses du vaccin de troisième génération contre la variole (Imvanex) homologué en Europe. Notre pays a ensuite reçu 3040 doses supplémentaires du vaccin américain similaire (Jynneos) via la Commission européenne.

Ce stock est insuffisant pour vacciner tous les personnes des groupes cibles. Il a donc été demandé aux centres de référence de tenir compte des personnes prioritaires en attendant l’arrivée de nouveaux vaccins. La Belgique en a commandé30000 auprès du laboratoire Bavarian Nordic, mais leur livraison n’est pas prévue avant le quatrièmetrimestre.

À ce stade, 546 cas d’infections ont été enregistrés en Belgique: 304 en Flandre, 187 à Bruxelles et 55 en Wallonie. Dans 91% des cas, il s’agit d’hommes qui ont eu des rapports homosexuels. Si 28 personnes ont dû être hospitalisées en Belgique (aucune en soins intensifs), aucun décès n’a été enregistré actuellement en Belgique.

Par ailleurs, l’INAMI travaille à l’élaboration d’une convention afin d’élargir le remboursement du testing à un plus grand nombre de centre. Le ministre a aussi insisté sur l’importance de l’information du public concernant cette maladie. Celle-ci se fera notamment via un numéro vert dont la mise en place se fera prochainement en coordination avec les Régions. Les Communautés seront, elles, chargées de la communication via les acteurs de première ligne comme les médecins généralistes.