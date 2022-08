Variole du singe: deux semaines pour vacciner les groupes cibles

Cette campagne vise les groupes cibles: les hommes ayant des rapports homosexuels ainsi que les travailleurs du sexe masculins. Les organisations qui travaillent régulièrement avec ces groupes cibles sont associées à la campagne et seront chargées des invitations à se faire vacciner dans les centres de références VIH.

"Dans la mesure où il s’agit de groupes cibles qui ne sont pas toujours faciles à contacter, il est probable que la campagne ne sera pas finalisée fin de la semaine prochaine", note le ministre. Mais l’ambition est bien de "réduire au maximum la propagation du virus".

Depuis juillet, seules des personnes exposées, présentant des troubles immunitaires graves ou encore les personnes ayant eu deux MST dans l’année écoulée ont déjà été vaccinées.

Une première femme infectée

À ce stade, 546 cas d’infections ont été enregistrés en Belgique: 304 en Flandre, 187 à Bruxelles et 55 en Wallonie. Il s’agissait uniquement d’hommes, âgés de 16 à 71 ans. Jusqu’à ce mercredi matin, puisqu’un premier cas d’une femme vient en effet d’être enregistré. Dans 91% des cas, il s’agit d’hommes qui ont eu des rapports homosexuels.

Si une infection par un contact prolongé (notamment via des gouttelettes de salives, le linge ou la literie d’un malade) n’est pas exclue, la transmission via des relations sexuelles est la plus largement majoritaire.

Si 28 personnes ont dû être hospitalisées en Belgique (aucun en soins intensifs), aucun décès n’a été enregistré actuellement en Belgique.