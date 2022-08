Quelle météo chez vous?

Bonjour Pierre-Olivier, il fait très sec, en effet, et ce sont des conditions dans la continuité du mois de juillet, où l’on a cumulé 5 litres de pluie à Uccle pour une norme de 76 litres. Ce n’est pas mieux en ce mois d’août, avec seulement 4 litres de pluie, et l’on ne prévoit pas la moindre goutte d’ici dimanche. À partir de lundi, de l’air plus froid d’altitude arrivera par la mer et pourra provoquer quelques orages et une situation plus instable jusqu’à jeudi ou vendredi prochain. Mais il s’agira de phénomènes localisés et non d’une dégradation pluvieuse généralisée.