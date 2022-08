Perquisition et déposition avortée : pourquoi Trump se tait

L’avant-veille, le FBI avait perquisitionné son domaine de Mar-a-Lago, en Floride, pour une raison demeurée secrète - le motif du mandat n’ayant pas été divulgué.

Cinquième amendement

Ce mercredi, Donald Trump, qui devait déposer sous serment, a finalement choisi de se taire."Je n’ai absolument pas le choix car l’administration actuelle et de nombreux procureurs de ce pays ont perdu toutes les limites morales et éthiques de la décence", a-t-il déclaré par voie de communiqué dans la journée, invoquant le cinquième amendement de la Constitution, censé garantir aux citoyens américains qu’ils ne peuvent être jugés deux fois ou s’auto-incriminer.

Un tel pas de côté suggère que l’ex-président a effectivement quelque chose à se reprocher. Une bombe à retardement que Donald Trump, qui n’a jamais manqué de vilipender le cinquième amendement par le passé, a tenté de désamorcer dans la suite de sa déclaration :"Si vous êtes innocent, pourquoi invoquer le cinquième amendement? Maintenant, je connais la réponse à cette question. Lorsque votre famille, votre entreprise et toutes les personnes sur votre orbite sont devenues les cibles d’une chasse aux sorcières infondée et politiquement motivée soutenue par des avocats, des procureurs et les faux médias, vous n’avez pas le choix."

Actifs «gonflés» ?

Cela fait des années que les enquêteurs s’intéressent aux pratiques commerciales de Donald Trump, soupçonné d’avoir"gonflé la valeur de ses hôtels, clubs de golf et autres actifs", relevait leNew York Timesce mercredi, notant par ailleurs que Trump n’est d’ordinaire pas"apeuré"par une déclaration sous serment - bien au contraire.

La raison de son silence, selon le quotidien New-Yorkais, tient au fait le volet pénal de l’enquête court toujours. Menée en parallèle par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, celle-ci n’a pour l’heure rien donné, mais tout nouvel élément pourrait mettre l’ancien président sur la sellette.

«Chasse aux sorcières»

Donald Trump dénonce une"chasse aux sorcières", se disant victime d’ "une attaque des démocrates de gauche radicale qui ne veulent désespérément pas que je me présente à la présidence en 2024, en particulier sur la base de récents sondages(NDLR : Trump est toujours le plus populaire des possibles candidats républicains) , et qui feront également tout pour arrêter les républicains et les conservateurs lors des prochaines élections de mi-mandat( NDLR : prévues pour novembre prochain) ."