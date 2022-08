John Travolta: «Toutes nos vies ont été meilleures avec toi»

Dans cette lutte contre le cancer, Olivia Newton-John a pu compter sur l’amitié de John Travolta. En effet, ce dernier a été omniprésent pendant ses moments difficiles, comme le confiait avec tendresse l’actrice. « Il a été merveilleux. Il m’appelle et vérifie si je vais bien ». Depuis leur rencontre sur le tournage de Grease, en 1978, les deux acteurs avaient noué une belle amitié. Si de nombreuses rumeurs ont circulé sur une idylle entre les deux acteurs, Olivia Newton-John a assuré que leur relation était purement amicale. « Olivia a toujours été un incroyable être humain et une inspiration pour des millions de gens. Si nous lui envoyons tous des pensées positives pour traverser l’épreuve, je la connais bien, elle le sentira et ça la soutiendra. Nous l’aimons et elle nous aime », avait déclaré Travolta qui a rapidement réagi sur Instagram : « Ma chère Olivia, toutes nos vies ont été meilleures grâce à toi. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. On se reverra bientôt, et nous serons de nouveau ensemble. »