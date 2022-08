De gauche, oui, mais pas tous sur la même ligne

Sur le plan international, M. Petro entend réactiver les relations diplomatiques et commerciales rompues depuis 2019 avec le Venezuelavoisin, dirigé depuis 2013 d’une main de fer par le successeur du fantasque Hugo Chavez, chantre du bolivarisme. Pour autant, la Colombie ne se range pas sur la même ligne "dure" des pays d’Amérique du Sud dirigés par des leaders de gauche, comme le Pérou, où Pedro Castillo, 52 ans, enseignant et syndicaliste issu d’un milieu pauvre et rural, défend une politique marxiste tout en se montrant conservateur sur les questions sociales, opposé à l’avortement et favorable au rétablissement de la peine de mort. Ou la Boliviequi, dans la voie révolutionnaire tracée par Evo Morales, est dirigée depuis 2020 par l’économiste Luis Arce, surnommé le"père du miracle bolivien"après avoir nationalisé le secteur des hydrocarbures.