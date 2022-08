Amnesty et sa directrice en pleine tourmente

Russie «amnistiée»?

La protestation n’a pas traîné du côté des officiels ukrainiens, le président Zelensky allant jusqu’à dire que l’ONG a tenté d’ "amnistier"la Russie pour ces crimes et son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, estimant que l’ONG crée une"fausse équivalenceentre l’agresseur et l’agressé".

Depuis lors, la polémique n’a pas désenflé, malgré les excuses ce week-end de l’ONG, peinée d’avoir pu provoquer de la"détresse" et de la"colère"dans la population ukrainienne. Malgré cela, les appels à la démission de la directrice générale d’Amnesty, la française Agnès Callamard, se sont multipliés dans l’opinion publique et la presse ukrainiennes, mais aussi hors des frontières du pays, comme en témoignent de virulentes tribunes contre l’ONG dans leTelegraphou leTimes en Grande Bretagne.

Il faut dire que l’experte en droits humains, ancienne rapporteuse aux Nations unies, n’y est pas allée de main morte pour défendre l’intégrité du rapport:"À ceux qui nous attaquent en alléguant des préjugés contre l’Ukraine, je dis: vérifiez notre travail. Nous sommes aux côtés de toutes les victimes. Impartialement."

Mise en garde

Il est vrai qu’à la lecture du rapport en question, on peut difficilement estimer que l’ONG minore les crimes perpétrés par la Russie en Ukraine (crimes qu’elle a par ailleurs commencé à documenter dès le début du conflit):"Ces violations ne justifient cependant pas les attaques menées sans discrimination par les forces russes, qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi la population civile", écrit d’ailleurs l’ONG en préambule, avant de pointer, témoignages à l’appui, l’utilisation, par l’armée ukrainienne, d’hôpitaux et d’écoles (vides, mais situées dans des zones résidentielles) en vue de mener des attaques ou d’installer des bases militaires. Soit, pour ce qui concerne spécifiquement les hôpitaux,"une violation évidente du droit international humanitaire", dénonce l’ONG.

Bataille de l’information

Si, dans un premier temps, le ministère de la Défense ukrainienne n’a ni réagi, ni démenti les informations contenues dans le rapport, la bataille de l’information a repris très fort ce lundi. Selon les autorités ukrainiennes, le réseau d’informateurs d’Amnesty aurait opéré"dans les territoires occupés, y compris des camps de filtration et des prisons, et par conséquent, certains des entretiens menés pour le récent rapport ont peut-être été menés là-bas", d’où un risque, toujours selon les Ukrainiens, de vérification des témoignages par des agents du FSB (ex-KGB).

Des informations à prendre avec des pincettes, puisqu’elles proviennent de la cellule stratégique de communication du ministère de l’information ukrainien…