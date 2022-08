Détenu, Harold (prénom d’emprunt), 26 ans, comparaissait ce jeudi devant le Tribunal correctionnel de Tournai pour répondre de divers faits commis à l’encontre de sa grand-mère. Extorsion, fraude informatique, à savoir des retraits bancaires et également plusieurs scènes de coups: voilà ce qu’il lui est reproché. Il est en état de récidive pour avoir déjà été condamné à une peine de 18 mois pour des faits de même nature.

"L’extorsion, c’est faux. J’utilisais sa carte en accord avec elle. Je lui ai simplement signalé qu’elle buvait trop et ça ne lui a pas plu."

2. Ivre, le policier commet un accident de la route puis se rebelle

Le 20 janvier 2021, vers 19h, une patrouille de la zone de police Hesbaye-Ouest a été appelée pour constater un accident de la route impliquant un seul véhicule rue de la Justice à Hannut.

Les inspecteurs ont été confrontés à un de leurs collègues qui travaille dans une zone de la région bruxelloise. Ce dernier était manifestement en état d’intoxication alcoolique. Il ne s’est pas montré coopérant. Le suspect n’obtempérait pas aux injonctions de se calmer et il se montrait agressif. Il aurait souhaité que ses collègues se montrent compréhensifs envers lui. Il a même tenté de quitter le contrôle.

Les policiers ont été obligés de le menotter et de l’emmener au poste de police. Le policier s’est débattu, a tenté de donner des coups de pied à ses collègues et s’est montré infernal pendant tout le trajet. Il ne s’est pas calmé une fois arrivé au commissariat.

Au moment de sa fouille, il s’est percuté volontairement la tête contre le mur.

4. Le prévenu était Tunisien, et non Syrien!

C’est un événement peu banal qui s’est produit ce jeudi à l’audience du tribunal correctionnel de Tournai. L’interprète a révélé le mensonge du prévenu.

Alors que la présidente venait de clore les débats et que l’affaire de vol impliquant Amer (prénom d’emprunt), un Syrien, venait d’être mise en délibéré, l’interprète en langue arabe est venu chuchoter quelques mots à l’oreille de la greffière, qui a aussitôt mis la présidente au courant. La juge a fait revenir tout le monde, à savoir le détenu et les avocats, sur les bancs. "Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire à la greffière?"

5. Des propos racistes inadmissibles tenus par un huissier à l’égard d’un prévenu à Arlon

Mandaté pour expulser un Africain, l’huissier l’a énervé en tenant des propos racistes et en délivrant un témoignage tendancieux.

Le jugement de la juge Patricia Devaux est implacable. Un huissier, fort de sa mission et de la loi qui la lui confère, n’a pas tous les droits. "Les propos racistes et le tutoiement utilisés par l’huissier sont inadmissibles,indique-t-elle. Ils sont confirmés par des témoins. Ils ont été ressentis à juste titre comme dégradants et peuvent expliquer l’état d’énervement du prévenu."

6. Il avait menacé et frappé sa copine et frappé un pizzaïolo à la machette

Un Claviérois de 22 ans a été condamné à une lourde peine pour une scène " extrêmement violente " qui s’était déroulée le 12 juin dernier.

Une dispute avait éclaté au sein du couple alors qu’il était attablé à la Friterie du Condroz. Dans la voiture, conduite par la jeune femme, le ton était monté au point que la Claviéroise avait préféré s’arrêter sur le parking de la pizzeria "Chez Pino", route du Condroz. Là, le prévenu l’avait frappée à plusieurs reprises et avait tenté de l’étrangler.

Alerté par les appels au secours de la jeune femme, un pizzaïolo avait accouru. Il avait immédiatement été frappé par le prévenu qui était ensuite retourné à la voiture pour attraper une machette (de 55 cm…) pour finalement le frapper et l’entailler au niveau du mollet gauche.