Vol en montgolfière: quels sont les dangers?

Je ne suis pas convaincue que c’était sans danger pour les passagers… le gaz, les flammes, le poteau électrique, les champs tout secs autour…"

«Le pilote est amené à gérer»

Quels sont les risques de voler en montgolfière? Jean-Claude Bouvy est instructeur et volait justement à proximité de la montgolfière qui a suscité l’inquiétude. " On n’était pas loin d’eux. Le problème, c’est que le vent est très changeant. Les prévisions indiquaient que le vent nous portait vers le nord et on est allé vers le sud."La zone, assez encombrée par des bois et des habitations, est peu propice à un atterrissage. " Le pilote est amené à gérer ce type de situation. C’est comme quelqu’un qui cherche une place de parking quand il est plein…"

Lors d’une panne de vent, la montgolfière n’est pas pour autant en difficulté. " On n’avance plus, on reste sur place. On remonte alors pour aller chercher un vent différent."

Selon l’instructeur, les vols en montgolfière sont très sécurisés. " Les risques qu’on a, c’est de heurter une ligne haute tension. C’est, de toute façon, le danger pour tout ce qui vole."

Peu de risque d’incendie

Avec cette sécheresse, la question d’un départ d’incendie au sol reste peu probable si les conditions de sécurité sont bien respectées. " J’apprends à mes pilotes à atterrir avec la veilleuse éteinte et les bouteilles fermées. On refroidit aussi le brûleur avec du propane à -40°. Il n’y a aucun danger…"

Les accidents sont peu fréquents. " On vole sous réglementation européenne qui est très stricte." Pour apprendre à voler, il faut compter sur une formation qui s’étale entre un et deux ans, en fonction du temps disponible du candidat. " C’est comme un avion mais il y a moins d’heures de vol."

Le danger dans la pratique, c’est le vent et la pluie. " C’est comme une toile de tente remballée mouillée: ce n’est pas bon. Pour le vent, au-dessus de 20 km/h, on ne vole pas."

Vols plus longs en hiver

Les vols sont généralement effectués tôt le matin ou en fin de journée afin d’éviter les thermiques qui sont des vents ascensionnels et de descente qui se produisent quand le soleil chauffe la terre. En hiver, les possibilités de vols plus longs sont alors possibles. Généralement, les aérostiers effectuent des vols d’une heure " mais en hiver, on n’est pas limité par les thermiques. On peut donc partir pour cinq heures. Dans ces conditions, on remplace les passagers par des bouteilles de gaz."