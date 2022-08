Quelle météo chez vous?

La deuxième quinzaine d’août s’annonce plus variable mais pas réellement pluvieuse. Pour la suite, c’est encore loin, mais le risque de fortes chaleurs s’amenuise du fait des journées plus courtes. La probabilité de dépasser durablement les 30 °C à partir de septembre diminue, même si on pourrait les atteindre ponctuellement.

Et sur le reste du pays?

L’amélioration interviendra avec un ciel bien dégagé, le matin, et quelques stratus à la mer. Au fil de la matinée, de l’instabilité résiduelle donnera des cumulus de l’intérieur des terres flandriennes et jusqu’au centre du pays. À l’est de la capitale et sur le sud, ça restera ensoleillé avec quelques voiles d’altitude. La matinée sera fraîche, et les températures comprises entre 8 à 13 °C, en plaine, avec une gelée blanche possible dans les vallées ardennaises.

L’après-midi, on retrouvera un temps ensoleillé à la mer et des cumulus sans conséquences et moins nombreux sur le Hainaut, les Brabants et le nord du pays. Ces nuages seront rares, voire absents, au sud d’une ligne Charleroi-Namur-Liège. Les maxima s’étaleront de 20 °C, sur les sommets et à la mer, jusqu’à 23, voire 25 °C sur le centre du territoire. Le vent, quant à lui, soufflera modérément de secteur nord-est. Enfin d’après-midi, le ciel se dégagera partout augurant un dimanche bien ensoleillé.

