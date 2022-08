Et si ma nouvelle voiture n’arrive pas dans les temps?

Délai non respecté, contrat annulé

L’occasion de rappeler certaines règles commerciales. Livrer à temps est une obligation du vendeur. Et la date ultime de livraison doit figurer sur le contrat de vente automobile, tel qu’il est défini par l’arrêté royal du 5 avril 2019 et utilisé par les concessionnaires. La date est une des nombreuses données devant légalement être reprise sur tout bon de commande, précise le SPF Économie.

Dans l’automobile, les délais de livraison ont, de manière générale, doublé par rapport à la norme. Cela va de quelques semaines à un an et demi, voire deux ans d’attente pour obtenir certains modèles, électriques notamment."Un souci peut survenir à n’importe quel point de la chaîne. Pas seulement à l’usine, mais aussi chez un fournisseur ou le transporteur", nuance Jean_Marc Ponteville, chez D’Ieteren."C’est un puzzle global, où chaque pièce peut être soumise à un retard. C’est pourquoi on ne peut pas parler de retard sur un modèle précis, ou sur un type de motorisation."

Si le vendeur ne peut pas livrer le véhicule dans les temps, le client a le droit de résilier son contrat dans le cas où la date de livraison est reprise comme une condition "essentielle" sur le bon de commande. Si ce n’est pas précisé, le vendeur peut proposer de fixer une nouvelle date. Mais si ce nouveau délai n’était pas respecté, alors le client a le droit d’annuler la vente. Il n’a pas de dommages et intérêt à payer, mais peut au contraire en réclamer si le vendeur manque à son obligation et ne peut invoquer une force majeure, c’est-à-dire des circonstances "imprévisibles et exceptionnelles". Le vendeur doit également rembourser l’acompte, dans les délais prévus par le contrat.

Outre une livraison à temps, le vendeur automobile doit aussi veiller à ce que le véhicule soit conforme, et corresponde à toutes les caractéristiques figurant dans le bon de commande. Il est donc impératif qu’y figure une description détaillée de la voiture commandée. Le prix convenu à la commande, et indiqué sur le contrat, ne peut pas être révisé, ni faire l’objet d’un supplément.

Une place réservée

La plupart des constructeurs ont mis en place des mesures pour éviter que les délais ne soient démesurés. Dans le groupe Stellantis, par exemple, certaines options non essentielles (chargeur de GSM, radars de parking) ne sont plus proposées, explique Wim Verloy. Le manque de puces électroniques se fait toujours sentir, mais la pénurie affecte aussi certaines matières premières. Chez Dacia, la Sandero n’est plus proposée qu’avec une boîte six vitesses. Les choix sont plus limités, les gammes se resserrent, avec des conséquences sur les prix, qui sont plus élevés.

"Les prix montent aussi dans l’automobile parce que la totalité de la gamme n’est pas disponible",confirme Jean-Marc Ponteville. Qui admet une certaine prudence à l’achat."Mais d’un autre côté, on voit l’effet contraire, des clients qui anticipent leur commande parce qu’ils savent que le problème ne va pas se résoudre du jour au lendemain."Il voit peu d’annulations."Quand un client a un bon de commande, il le garde. C’est une place réservée dans la chaîne de production."