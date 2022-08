Ronquières fête ses 10 ans avec trois jours de concerts

Le Festival de Ronquières fêtera ses dix ans dès ce vendredi 5 jusqu’au dimanche 7 août. Traditionnellement organisé sur deux jours, l’événement musical se déclinera cette année, pour la première fois, sur trois jours. Le Ronquières Festival 2022 se déroulera cette année sur trois scènes installées au pied du célèbre « plan incliné », sur le canal Bruxelles-Charleroi. La nouvelle scène baptisée « Bâbord Club », qui sera essentiellement consacrée à la musique électro, viendra s’ajouter aux scènes « Bâbord » et « Tribord » bien connues des festivaliers. Le camping habituel sera à disposition du public. Orelsan clôturera la journée de vendredi, Julien Doré celle de samedi et Snow Patrol le dimanche., Les portes du festival seront ouvertes vendredi dès 16 h, samedi et dimanche dès 12 h.