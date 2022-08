L’inflation totale à 9,9% en moyenne en Belgique au 2e trimestre

Mais depuis la fin de 2021, l’inflation augmente également pour tous les autres groupes de produits. Au deuxième trimestre, l’inflation était déjà de 6,5% pour les produits alimentaires, selon l’Observatoire des prix.

Les principaux voisins de la Belgique n’échappent pas à l’inflation galopante. Alors que l’inflation totale aux Pays-Bas (10,4%) est encore plus élevée qu’en Belgique, elle est nettement plus faible en Allemagne (8,3%) et surtout en France (5,9%).