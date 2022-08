L’Œuvre est ainsi devenue une sorte de super-diocèse sans territoire, régi à la fois par le droit canon et ses propres statuts, et rendant compte au pape.

Concrètement, dans sonMotu Proprio,un décret personnel du souverain pontife, François réduit le pouvoir et l’indépendance de la puissante organisation, et opère une véritable mise à distance entre l’Opus Dei et lui, observent certains vaticanistes. Le document pontifical, titréAd charisma tuendum(Pour protéger le charisme), en vigueur à partir de jeudi et diffusé en juillet, indique que les prérogatives papales sur la prélature personnelle sont confiées au Dicastère – l’équivalent d’un ministère – pour le Clergé.

Chaque année, au lieu de tous les cinq actuellement, l’Opus Dei devra présenter à cet organe un rapport sur la situation interne et le déroulement de son travail apostolique.