Deux nouvelles communes limitent la consommation d’eau

Deux nouvelles communes wallonnes ont mis en place des mesures de limitation de la consommation d’eau de distribution, ressort-il de la réunion de la Cellule d’expertise sécheresse de la Région wallonne jeudi. Léglise et Saint-Hubert viennent s’ajouter aux onze communes wallonnes ayant déjà pris un arrêté de police dans ce sens. Les communes de Jalhay, Vielsalm, Beauraing et Houffalize font quant à elles l’objet d’une surveillance particulière de la Société wallonne des eaux, précise le SPW. Une attention particulière est également portée à Rochefort et Libramont. Même si les autres communes wallonnes ne sont a priori pas concernées par cette problématique, les autorités encouragent toujours la population à"utiliser l’eau de distribution de façon parcimonieuse."